Haber hattı

Eyüpspor, play-off'taBodrum'u ağırlıyor
SPOR Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında bu akşam Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk edecek. Eyüp Stadı'nda 20.00'de başlayacakkarşılaşmayı hakemKadir Sağlam yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Rövanş, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, finalde Pendikspor'un rakibi olacak. İki kulübün bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar galibiyetle aldı. İlk yarıda Bodrumspor, Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor, 1-0'lık sonuçla 3 puanın sahibi olmuştu.
İskenderun, Trabzon'datur avantajını kaptı: 3-1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, 18. dakikada Süleyman Güneş'le öne geçerken ev sahibi, 49. dakikada Enes Karakuş'la dengeyi sağladı. Ancak Buğrahan Karslı'nın ters vuruşu ve Kemal Tokak'ın ağları bulan şutu, İskenderunspor'u galibiyete taşıdı. Karşılaşmanın rövanşı 3Haziran Cumartesi günüyapılacak. 24 Erzincan ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup edip avantajı kaptı.
Başkana şike teşebbüsünedeniyle 1 yıl men cezası
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 'şike teşebbüsü' nedeniyle Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı MKEAnkaragücü 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle Başkent kulübünün Başkanı Faruk Koca 52 binlira para cezasına çarptırıldı.
Avrupa Ligi'nde büyük final:Sevilla ile Roma kapışacak
AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bu gece yaşanacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, Sevilla ile Roma arasındaoynanacak ve TSİ 22.00'debaşlayacak müsabakayı TV8 ekrana getirecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Eski adıyla UEFA Kupası olan ve 2009-10 sezonu öncesi Avrupa Ligi ismini alan organizasyonda Sevilla 6 kez ile en fazla şampiyon olan takım.