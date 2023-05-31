Haber hattı

SPOR Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında bu akşam Eyüpspor, Bodrumspor'u konuk edecek.Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Rövanş, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, finalde Pendikspor'un rakibi olacak. İki kulübün bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar galibiyetle aldı. İlk yarıda Bodrumspor, Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor, 1-0'lık sonuçla 3 puanın sahibi olmuştu.TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. tur ilk maçında İskenderunspor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, 18. dakikadaöne geçerken ev sahibi, 49. dakikada Enes Karakuş'la dengeyi sağladı. Ancak Buğrahan Karslı'nın ters vuruşu ve Kemal Tokak'ın ağları bulan şutu, İskenderunspor'u galibiyete taşıdı.24 Erzincan ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup edip avantajı kaptı.TÜRKIYE Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK)nedeniyle Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayımedyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle Başkent kulübünün Başkanıcezasına çarptırıldı.AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bu gece yaşanacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da,TV8 ekrana getirecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Eski adıyla UEFA Kupası olan ve 2009-10 sezonu öncesi Avrupa Ligi ismini alan organizasyonda Sevilla 6 kez ile en fazla şampiyon olan takım.