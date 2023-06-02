Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakü’de 2 dünya şampiyonluğu
Giriş Tarihi: 2.6.2023

Bakü’de 2 dünya şampiyonluğu

Bakü’de 2 dünya şampiyonluğu

Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Kadınlarda Nafia Kuş ile erkeklerde Hakan Reçber, altın madalya kazanmayı başardı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk fırtınası dün de sürdü. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı. Yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden milli sporcumuz finale kaldı. Nafia Kuş, finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı yenerek dünyanın en büyüğü oldu. Erkeklerde 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber üçüncü turda İtalyan Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Reçber, finale adını yazdırdı. Milli sporcumuz, finalde Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı. Önceki gün de Merve Dinçer, Türkiye'ye altın madalya getirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Leman Dergisi'nden yeni kalkışma iması! Gezi ihanetinden övgüyle söz ettiler
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti
Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
İngiltere'de marketler 'alarm' verdi: 45 yılın zirvesine çıktı! Hırsızlık olayları patlama yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakü’de 2 dünya şampiyonluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA