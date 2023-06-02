Bakü’de 2 dünya şampiyonluğu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk fırtınası dün de sürdü. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı. Yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden milli sporcumuz finale kaldı.Erkeklerde 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber üçüncü turda İtalyan Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Reçber, finale adını yazdırdı.Önceki gün de Merve Dinçer, Türkiye'ye altın madalya getirmişti.