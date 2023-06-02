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Giriş Tarihi: 2.6.2023 15:37

Jovana Stevanovic, Eczacıbaşı Dynavit’te

İHA
Jovana Stevanovic, Eczacıbaşı Dynavit’te

Eczacıbaşı Dynavit, Sırp milli orta oyuncu Jovana Stevanovic’i transfer ettiğini duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Sırp milli orta oyuncu Jovana Stevanovic'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Üst düzey maçları oynamayı bilen ve oldukça tecrübeli üst düzey bir oyuncu olan Jovana Stevanovic'i yeni sezon kadromuza dahil ettik. Jovana'nın takımıza bu yönleriyle fazlasıyla katkı vereceğini düşünüyoruz" denildi.
Eczacıbaşı'nyeni bir maceraya çıkacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Jovana Stevanovic, "Önemli bir geçmişe sahip olan bu büyük kulübün bir parçası olmak için çok istekliyim. Tüm kupaları kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim tutkum ve kulübün de aynı şeyi istediğini biliyorum. Umarım bunu birlikte yapabiliriz" şeklinde konuştu.

1992 doğumlu Sırbistan Milli Takım oyuncusu Jovana Stevanovic, 191 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca, Crvena Zvezda, Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio ve Vero Voley Milano takımlarında oynadı.

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Jovana Stevanovic, Eczacıbaşı Dynavit’te
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