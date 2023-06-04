Hazal ateş

İNGILTERE Championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşma sağladı. BBC'de yer alan habere göre;Son olarak Gaziantep FK'da teknik direktörlük yapan deneyimli hoca Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve F.Bahçe'yi de çalıştırmıştı.Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farklayenen Fenerbahçe Beko 1-0 öne geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler,23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-37 girdi. 3. çeyreği 77-54 önde kapatan Kanarya son periyotta farkı açtı. Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği sarı-lacivertlilerde 7 isim çift hanelere ulaştı.galibiyette başrolü oynadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.HIRVATISTAN'DA düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcularKlasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı. Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yu 149- 144 mağlup etti. Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.PSG'DE uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığınıaçıkladı. 35 yaşındaki futbolcu ile başta eski kulübü Barcelona olmak üzere Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile ABD ekibi Inter Miami ilgileniyor. Ağustos 2021'de Fransız devinin formasını giyen 35 yaşındaki Arjantinli, PSG formasıyla 1 Ballon d'Or, 2 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 74 maçta 32 gol atıp, 35 asist yaptı.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın üçüncü maçındaAntalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Filenin Sultanları, setleri 25-19, 26-24 ve 25-19 kazandı. Ay-Yıldızlılar, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Antalya'daki son maçında bugün