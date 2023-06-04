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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Hazal ateş

Hazal ateş
Erol Bulut'un yeni adresi Cardiff City
İNGILTERE Championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşma sağladı. BBC'de yer alan habere göre; Mavi Kuşlar lakaplı Gal ekibi, Sabri Lamouchi'den boşalan teknik direktörlük görevi için 48 yaşındaki hocayla anlaşmaya vardı. Son olarak Gaziantep FK'da teknik direktörlük yapan deneyimli hoca Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve F.Bahçe'yi de çalıştırmıştı.

Fenerbahçe Beko'dan A.Efes'e büyük fark
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108- 66 yenen Fenerbahçe Beko 1-0 öne geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-37 girdi. 3. çeyreği 77-54 önde kapatan Kanarya son periyotta farkı açtı. Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği sarı-lacivertlilerde 7 isim çift hanelere ulaştı. Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Okçulukta son gün bereketi: İki altın
HIRVATISTAN'DA düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu, altın madalya kazandı. Klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı. Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yu 149- 144 mağlup etti. Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Paris Saint-Germain'de bir devir sona erdi!
PSG'DE uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu ile başta eski kulübü Barcelona olmak üzere Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile ABD ekibi Inter Miami ilgileniyor. Ağustos 2021'de Fransız devinin formasını giyen 35 yaşındaki Arjantinli, PSG formasıyla 1 Ballon d'Or, 2 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 74 maçta 32 gol atıp, 35 asist yaptı.

Sultanlar 3'te 3 yaptı sıra geldi Amerika'ya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde, birinci haftanın üçüncü maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek, 3'te 3 yaptı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Filenin Sultanları, setleri 25-19, 26-24 ve 25-19 kazandı. Ay-Yıldızlılar, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Antalya'daki son maçında bugün ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

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