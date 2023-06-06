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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Sporda çıta yüksekte

Sporda çıta yüksekte

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Kasapoğlu’ndan devralan Bak, “Sporda çıtayı yükseğe koydular. Biz de bu bayrağı daha yükseğe taşımaya çalışacağız” dedi

Türkiye Yüzyılı resmen başlarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da devir teslim töreni dün yapıldı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan görevi devralan Osman Aşkın Bak, "Sayın Bakanımıza ortaya koydukları başarılı tablo için teşekkür ediyoruz. Beş yılda güzel işler yaptılar, çıtayı yüksek tuttular. Biz de bu bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Oraya konsantre olacağız" dedi. Kasapoğlu ise "Biz kadro olarak liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk, bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz. Kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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