Sporda çıta yüksekte

Türkiye Yüzyılı resmen başlarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da devir teslim töreni dün yapıldı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan görevi devralan Osman Aşkın Bak, "Sayın Bakanımıza ortaya koydukları başarılı tablo için teşekkür ediyoruz.dedi. Kasapoğlu ise "Biz kadro olarak liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk, bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz.ifadelerini kullandı.