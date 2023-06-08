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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Heber turu

Heber turu
Basketbola yeni sponsor
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile e-ticaret platformu Hepsiburada arasında, milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. İstanbul Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon yöneticileri, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile bazı oyuncular da katıldı. Böyle büyük bir markayla işbirliği yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen TBF Başkanı Türkoğlu, konuşmasının devamında gelecek hafta Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Takımı'na da başarı dileğinde bulundu.
BERKAY TURAN

Süper Lig'e son bilet bugün
Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynanacak Pendikspor-Bodrumspor maçının galibi olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak ve müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak. Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Pendikspor'un rakibi Bodrumspor, play-off ilk turunda Göztepe'yi eledikten sonra ikinci turda da Eyüpspor'u saf dışı bıraktı.

Anadolu Efes geri döndü!
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Son çeyreğe 78-71 geride girmesine rağmen kazanmayı bilen lacivert- beyazlılarda Micic 25, Bryant 21, Clyburn 20, Pleiss de 17 sayı kaydetti. F.Bahçe'de ise Wilbekin 23, Nigel Hayes 21 sayı attı. Serinin dördüncü karşılaşması yarın saat 20.00'de Sinan Erdem'de oynanacak.

Messi resmen ABD'de!
DÜNYANIN en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi'nin yeni adresi açıklandı. ABD kulüplerinden İnter Miami, en son PSG'de oynayan ve Barcelona'ya geri döneceği konuşulan 35 yaşındaki Arjantinli yıldızı transfer ettiğini duyurdu. Messi ise "Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için ABD ligine gitmenin zamanı gelmişti. Parayı seçsem, Suudi Arabistan'a giderdim" dedi.

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