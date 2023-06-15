3. Lig'den, 2. Lig'e yükselen son takım, Beyoğlu Yeni Çarşı oldu. Mavi-beyazlılar, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan 3. Grup play-off finali karşılaşmasındahedefine ulaştı.'dan naklen yayınlanan heyecan dolu müsabakanın tek golü, 68. dakikada Berk Ali Nızam'dan geldi.A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçındaadını Dörtlü Final'e yazdırdı. İlk seti 25-23 geride tamamlayan Filenin Efeleri, kalan sürede iyi oyunuyla setleri 25-20, 25-24 ve 25-20 kazanmayı başardı. Böylece cumartesi oynanacak Danimarka maçı öncesi Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24-25 Haziran'damücadele etme hakkını garantiledi.Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçındaHong Kong'daki mücadelenin ilk setinde Milliler 24-22 geriye düşse de 31-29'u yakalayarak öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 alırken Hollanda üçüncü sette oyundan iyice düştü ve Ay-Yıldızlı temsilcimiz, 25-15'lik skorla rakibini 3-0 mağlup etti.Saat 12.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor naklen ekrana getirecek.Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak.D Grubu'ndaki diğer mücadelede Slovakya ile Macaristan kozlarını paylaşacak (13.15). Milliler, yarın Macaristan (13.15), pazar günü de Slovakya ile (21.45) oynayacak. 16 takımın yer aldığı turnuvada gruplarında ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşme ile birbirleriyle oynayacak ve kazanan taraflar, adlarını son sekize yazdıracak.