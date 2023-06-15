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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Spor turu

Spor turu
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 2. LİG'E YÜKSELDİ
TFF 3. Lig'den, 2. Lig'e yükselen son takım, Beyoğlu Yeni Çarşı oldu. Mavi-beyazlılar, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan 3. Grup play-off finali karşılaşmasında Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek hedefine ulaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan heyecan dolu müsabakanın tek golü, 68. dakikada Berk Ali Nızam'dan geldi.

EFELER DÖRTLÜ FİNAL'DE
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İlk seti 25-23 geride tamamlayan Filenin Efeleri, kalan sürede iyi oyunuyla setleri 25-20, 25-24 ve 25-20 kazanmayı başardı. Böylece cumartesi oynanacak Danimarka maçı öncesi Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24-25 Haziran'da Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını garantiledi.

SULTANLAR SET VERMEDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 yendi. Hong Kong'daki mücadelenin ilk setinde Milliler 24-22 geriye düşse de 31-29'u yakalayarak öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 alırken Hollanda üçüncü sette oyundan iyice düştü ve Ay-Yıldızlı temsilcimiz, 25-15'lik skorla rakibini 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Polonya ile karşılaşacak. Saat 12.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor naklen ekrana getirecek.

SAHNE PERİLERİN
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. D Grubu'ndaki diğer mücadelede Slovakya ile Macaristan kozlarını paylaşacak (13.15). Milliler, yarın Macaristan (13.15), pazar günü de Slovakya ile (21.45) oynayacak. 16 takımın yer aldığı turnuvada gruplarında ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. İkinci ve üçüncüler çapraz eşleşme ile birbirleriyle oynayacak ve kazanan taraflar, adlarını son sekize yazdıracak.

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