Formula 1’de sıra Kanada Grand Prix’sinde! Son kazanan Verstappen...

Formula 1'de sezon Kanada'daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix'si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.