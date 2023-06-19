Sultanlar zaferle kapattı

Dominik Cumhuriyeti’ni Vargas ve Zehra Güneş’in etkili oyunuyla yıkan Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvada 8’inci maçında 6’ncı galibiyetini elde etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlupetti. 103 dakika oynanan müsabakanın setlerini Sultanlar, 25-23, 25-19 ve 25-20 kazandı. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki sekizinci müsabakasında altıncı galibiyetini aldı. Savunması ve hücumlarıyla damga vuran MelissaVargas, 30 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken ZehraGüneş de 9 blok sayısıyla (toplamda 14 sayı) ön plana çıktı. Turnuvanın üçüncü haftası 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Bangkok'ta oynanacak. 16 takımın bulunduğu ligde puancetvelinin ilk 8'indeki takımlar, finallerde mücadele edecek.