Sultanlar zaferle kapattı

Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son maçında103 dakika oynanan müsabakanın setlerini Sultanlar, 25-23, 25-19 ve 25-20 kazandı. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki sekizinci müsabakasında altıncı galibiyetini aldı. Savunması ve hücumlarıyla damga vurankarşılaşmanın en skoreri olurkensayısıyla (toplamda 14 sayı) ön plana çıktı. Turnuvanın üçüncü haftası 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Bangkok'ta oynanacak.