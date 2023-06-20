TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, başantrenör Sinan Atalay ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon yardımcı antrenör olan veAtalay için kulüp başkanı Hüseyin Yücel şöyle konuştu: "Bu yıl, şampiyon olduğumuz FIBA Europe Cup'ta yeniden mücadele etmeye koçumuzla karar verdik.RUSYA temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, aralarında çıkan tartışmada kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan Promes, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.Milli yüzücüler, Yunanistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 23 madalya elde etti. Larissa kentinde gerçekleştirilen ve 13 ülkenin katıldığı organizasyonda Ay-Yıldızlı sporcularolmak üzere toplam 23 madalyayla erkeklerde 2, kadınlarda ve takım halinde dördüncü oldu. Ayrıca Atlama Milli Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. International Diving Müsabakası'nda 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.İSTANBUL Mini Voleybol Ligi'nde şampiyon, Set Voleybol Yıldız Takımı oldu. Mini A ile Mini B, Midi A, Yıldız A ve genç takımları İstanbul şampiyonu, Küçük A ve Yıldız B takımları İstanbul üçüncüsü olan Set Voleybol,Başarılı sporcular kazanılan kupaları, geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Naz Terzi ve ailesine ithaf etti.