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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Spor turu

Spor turu
Bahçeşehir Koleji, Sinan Atalay ile 'Devam' dedi
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, başantrenör Sinan Atalay ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon yardımcı antrenör olan ve Erhan Ernak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Atalay için kulüp başkanı Hüseyin Yücel şöyle konuştu: "Bu yıl, şampiyon olduğumuz FIBA Europe Cup'ta yeniden mücadele etmeye koçumuzla karar verdik. İnanıyorum ki kupa bir kez daha ülkemize gelecek."

Kuzenini bıçaklayan Promes'e 18 ay ceza
RUSYA temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, aralarında çıkan tartışmada kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanan 31 yaşındaki futbolcu, bir aile partisinden sonra yaşanan olay nedeniyle yargılandığı davada suçlu bulundu. Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan Promes, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

Millilerden havuzda madalya yağmuru
Milli yüzücüler, Yunanistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 23 madalya elde etti. Larissa kentinde gerçekleştirilen ve 13 ülkenin katıldığı organizasyonda Ay-Yıldızlı sporcular 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 23 madalyayla erkeklerde 2, kadınlarda ve takım halinde dördüncü oldu. Ayrıca Atlama Milli Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. International Diving Müsabakası'nda 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Kupa canavarı Set Voleybol
İSTANBUL Mini Voleybol Ligi'nde şampiyon, Set Voleybol Yıldız Takımı oldu. Mini A ile Mini B, Midi A, Yıldız A ve genç takımları İstanbul şampiyonu, Küçük A ve Yıldız B takımları İstanbul üçüncüsü olan Set Voleybol, bölge şampiyonluklarıyla beraber sezonu toplam 12 kupa ile kapattı. Başarılı sporcular kazanılan kupaları, geçtiğimiz aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Naz Terzi ve ailesine ithaf etti.

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