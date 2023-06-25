Gazi Koşusu’nda beklenen gün! Ödül tam 5 milyon TL

Türk at yarışçılığının en büyük klasiği ve derbisi Gazi Koşusu bugün koşuluyor. Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak mücadeleyi Kanal D naklen ekrana getirecek. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildikleri çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine 5 milyon TL ödül kazandıracak.
İLK BEŞE GİRENLERE İKRAMİYE
İkinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Kazanan tayın sahibi ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak.
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti, Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile mutlu sona ulaştı.
ÜST ÜSTE REKORU AHMET ÇELİK'İN
Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey. Çelik, Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas ile birincilik kürsüsüne çıktı.