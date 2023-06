Gazi Koşusu’nda beklenen gün! Ödül tam 5 milyon TL

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti, Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile mutlu sona ulaştı.



ÜST ÜSTE REKORU AHMET ÇELİK'İN

Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey. Çelik, Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas ile birincilik kürsüsüne çıktı.