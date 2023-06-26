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Giriş Tarihi: 26.6.2023

100.yılın şampiyonu Urfa Aslanı

ÇAĞDAŞ HALICI
100.yılın şampiyonu Urfa Aslanı

Veliefendi Hipodromu’nda 97.’si düzenlenen Türk atçılığının büyük derbisini, jokeyliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı Urfa Aslanı, 2.30.35’lik derecesiyle kazandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ve Türk atçılığının bayramı olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nun 97.'si dün gerçekleştirilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında zafere Urfa Aslanı ulaştı. Veliefendi Hipodromu'da düzenlenen dev yarışta, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı, Selim Kaya'nın sahibi olduğu safkan, 2.30.35 ile rakiplerini geride bıraktı ve kupayı aldı.

'YARIŞ ÖNCESİ BELİRLEDİĞİMİZ STRATEJİ TUTTU'
Tarifi olmayan bir mutluluk yaşadığını söyleyen Mehmet Kaya, "Stratejimiz tuttu. Geçen sene Selim abinin kazandığı bir yarış vardı, onun taktiğini uyguladık. Stil gereği böyle koşulması gerekiyordu. Rabbim de bizi utandırmadı. Allah'a şükürler olsun. Bu galibiyeti aileme hediye ediyorum" dedi.



TARİHİ ZAFER
Jokey Mehmet Kaya ilk kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaşırken, ağabeyi Selim Kaya da hem jokey, hem at sahibi olarak Gazi Koşusu'nu kazanan ilk isim oldu. Aynı aileden 2016'da hayatını kaybeden Ömer Kaya da daha önce Gazi'de mutlu sona ulaşmıştı.

ZAFERİN SAHİBİNE DEV ÖDÜL
Yarışı kazanan Urfa Aslanı, sahibine 5 milyon TL kazandırdı. İkinci 2 milyon TL, üçüncü 1 milyon TL, dördüncü 500 bin TL ve beşinci 250 bin TL ikramiye aldı. İngiliz tayın sahibi Selim Kaya, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile yetiştiricilik ödülüyle birlikte toplamda 9 milyon 285 bin 500 liralık ödülün sahibi oldu.

VELİEFENDİ'DE BÜYÜK COŞKU
Yarışseverler, Gazi Koşusu'nu izlemek için dün Veliefendi'ye akın etti. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan binlerce kişi günün erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Depremden etkilenenler hipodromda özel bölümde ağırlandı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

BAKAN KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" isimli safkanla kazanan jokey Mehmet Kaya ile at sahibi Selim Kaya için tebrik mesajı yayınladı.


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