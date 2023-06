100.yılın şampiyonu Urfa Aslanı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ve Türk atçılığının bayramı olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nun 97.'si dün gerçekleştirilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında zafere Urfa Aslanı ulaştı.Tarifi olmayan bir mutluluk yaşadığını söyleyen Mehmet Kaya,dedi.Jokey Mehmet Kaya ilk kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaşırken, ağabeyi Selim Kaya da hem jokey, hem at sahibi olarak Gazi Koşusu'nu kazanan ilk isim oldu. Aynı aileden 2016'da hayatını kaybeden Ömer Kaya da daha önce Gazi'de mutlu sona ulaşmıştı.Yarışı kazanan Urfa Aslanı, sahibine 5 milyon TL kazandırdı. İkinci 2 milyon TL, üçüncü 1 milyon TL, dördüncü 500 bin TL ve beşinci 250 bin TL ikramiye aldı. İngiliz tayın sahibi Selim Kaya, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile yetiştiricilik ödülüyle birlikte toplamda 9 milyon 285 bin 500 liralık ödülün sahibi oldu., Gazi Koşusu'nu izlemek için dün Veliefendi'ye akın etti. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan binlerce kişi günün erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Depremden etkilenenler hipodromda özel bölümde ağırlandı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.Gençlikve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Koşusu'nu "Urfa Aslanı" isimli safkanla kazanan jokey Mehmet Kaya ile at sahibi Selim Kaya için tebrik mesajı yayınladı.