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Giriş Tarihi: 29.6.2023 12:42

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya!

AA
Formula 1’de sıradaki durak Avusturya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışına Avusturya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 10. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek. Sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sıralama turları yarın TSİ 18.00'de yapılacak.

Sprint yarışı, 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 6, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 126

3. Fernando Alonso (İspanya): 117

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanya): 68

TAKIMLAR

1. Red Bull: 321

2. Mercedes: 167

3. Aston Martin: 154

4. Ferrari: 122

5. Alpine: 44

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