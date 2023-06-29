Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.6.2023

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Paris Olimpiyatları'na 6 boksörümüz kota aldı
Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda mücadele eden 9 milli boksörden 6'sı adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Sözer ve Hatice Akbaş, erkeklerde ise Samet Gümüş ile Tuğrulhan Demir, yarı finale çıktığı için 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Sultanlar Japonya'yı salladı ama yıkamadı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin 3. ayağındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. İlk iki seti mağlup tamamlayan Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 2-2'ye getirdi. Ancak final setinde Japonlar'a, karşı koyamayan Ay-Yıldızlılar, oyunu 15-9 kaybetti. Milliler, bugün 16.30'da Tayland ile karşılaşacak.

MKE Ankaragücü'ne Giresun'dan iki takviye
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen forvet Riad Bajic ve sağ bek Hayrullah Bilazer'i transfer etti. Başkent temsilcisi, iki oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen yıl ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı. 28 yaşındaki sağ bek ise 31 karşılaşmada 2 asist gerçekleştirdi.

Rice'a rekor bonservis
İngiliz ekibi Arsenal, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice için kesenin ağzını açtı. The Guardian'ın haberinde; Topçular'ın, 24 yaşındaki yıldıza 105 milyon Sterlin teklif götürdüğü belirtilirken bunun rekor sayılabileceği aktarıldı. West Ham'ın öneriyi henüz kabul etmediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Manchester City de 90 milyon Sterlin teklif götürmüş ancak Rice'ın takımı reddetmişti.

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