Haber hattı

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda mücadele eden 9 milli boksörden 6'sı adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kadınlardaerkeklerde iseyarı finale çıktığı için 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin 3. ayağındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. İlk iki seti mağlup tamamlayan Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 2-2'ye getirdi. Ancak final setinde Japonlar'a, karşı koyamayan Ay-Yıldızlılar, oyunu 15-9 kaybetti.Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen forvettransfer etti. Başkent temsilcisi, iki oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen yıl ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı. 28 yaşındaki sağ bek ise 31 karşılaşmada 2 asist gerçekleştirdi.İngiliz ekibi Arsenal, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice için kesenin ağzını açtı. The Guardian'ın haberinde;belirtilirken bunun rekor sayılabileceği aktarıldı. West Ham'ın öneriyi henüz kabul etmediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Manchester City de 90 milyon Sterlin teklif götürmüş ancak Rice'ın takımı reddetmişti.