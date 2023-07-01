Bisiklet şöleni başlıyor

1903'ten bu yana düzenlenen en prestijli ve en eski yol bisikleti yarışı Tour de France bugün başlıyor. 22 takımdan3404 km'lik yarışta Bilbao'dan (İspanya) hareket edecek sporcular, 23 Temmuz'da Paris'te finali yapacak. 8 düzlük, 8 dağ, 4 tepe ve 1 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turda toplamda34 etap birinciliği bulunan Mark Cavendish, bir etapta daha mutlu sona ulaşırsa rekoru paylaştığı Eddy Merckx'i geçerek zirvede tek olacak.Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain turu 5'er kez ile en çok kazanan sporcular.Eddy Merckx ve Mark Cavendish en çok etap zaferi yaşayan isimler.Yarışın 17. etabında tırmanılacak olan Col de la Loze, 2304 metrelik zirvesiyle turun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.2022'de genel klasman şampiyonluğuna 79 saat 33 dakika 20 saniye ile J.Visma'dan Jonas Vingegaard ulaştı...