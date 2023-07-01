Haber hattı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında 2. olanÜstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, rakibinisetlerle mağlup etti. Ebrar Karakurt 19 sayıyla maça damga vururken, mücadelenin en skorer ismi oldu. Daha önce final etabına kalmayı garantileyenPolonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'ndaileadlarını finale yazdırdı. 66 kiloda ringe çıkan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i yenerek finalist oldu.da 50 kiloda İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 devirip final vizesini aldı. Milli sporcularımız54 kiloda Hatice Akbaş ise bronz madalya aldı.Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü yine aynı ülkeden buldu:İstanbul ekibi, en son ülkesinde Benevento'yu çalıştıran 49 yaşındaki hoca ileToplantıda anlaşma sağlanması durumunda Cannavaro, yeni sezonda Karagümrük'ün başında olacak. Geride kalan üç sezon da kırmızı- siyahlılar, İtalyan futbol adamlarınıtercih etmişti.Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Dünya Kupası'nda Türkiye, Kanada'yı 97-73 yenerek yarı finale yükseldi. Kuzey Amerika ekibini sahadan silenAnadolu Efes forması giyen Karahan Efeoğlumaçın MVP'si seçildi. Yarı final maçı bugün TSİ 21.00'de oynanacak.Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'in, Nice'i çalıştırdığı dönemde Müslüman ve siyahi oyunculara ırkçı söylemlerinin yer aldığı e-maili başına büyük iş açtı. Fransa'da sezonun bitmesiyle adli makamlar, açılan soruşturma kapsamındaOlayın ispatlanması durumunda futbol adamı,Galtier'in mailde, "Burası sadece cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz" dediği belirtilmişti.