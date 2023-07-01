Haber hattı

Sultanlar, Brezilya'yıbozguna uğrattı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında 2. olan Brezilya'yı 3-0 devirdi. Üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, rakibini 25-22, 25-15 ve25-22'lik setlerle mağlup etti. Ebrar Karakurt 19 sayıyla maça damga vururken, mücadelenin en skorer ismi oldu. Daha önce final etabına kalmayı garantileyen Ay-Yıldızlılar, son sınavındayarın Hırvatistan'la TSİ09.00'da karşılaşacak.
Vurduğunuzyumruklar altın olsun
Polonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'nda BusenazSürmeneli ile Buse NazÇakıroğlu, adlarını finale yazdırdı. 66 kiloda ringe çıkan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i yenerek finalist oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonuBuse Naz Çakıroğlu da 50 kiloda İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 devirip final vizesini aldı. Milli sporcularımız bugün altın madalya için ringeçıkacak. 54 kiloda Hatice Akbaş ise bronz madalya aldı.
Karagümrük'e üçüncüİtalyan hoca: Cannavaro
Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü yine aynı ülkeden buldu: FabioCannavaro... İstanbul ekibi, en son ülkesinde Benevento'yu çalıştıran 49 yaşındaki hoca ile İstanbul'dabir görüşmegerçekleştirdi. Toplantıda anlaşma sağlanması durumunda Cannavaro, yeni sezonda Karagümrük'ün başında olacak. Geride kalan üç sezon da kırmızı- siyahlılar, İtalyan futbol adamlarını (Francesco Fariolive Andrea Pirlo) tercih etmişti.
Genç Devler yarı finalde
Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Dünya Kupası'nda Türkiye, Kanada'yı 97-73 yenerek yarı finale yükseldi. Kuzey Amerika ekibini sahadan silen Ay-Yıldızlılar, son 4'teİspanya'nın rakibi oldu. Anadolu Efes forması giyen Karahan Efeoğlu 27 sayı ve 6ribaund katkısı vererek maçın MVP'si seçildi. Yarı final maçı bugün TSİ 21.00'de oynanacak.
Gözaltındaki Galtier'ehapis cezası yolda
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'in, Nice'i çalıştırdığı dönemde Müslüman ve siyahi oyunculara ırkçı söylemlerinin yer aldığı e-maili başına büyük iş açtı. Fransa'da sezonun bitmesiyle adli makamlar, açılan soruşturma kapsamında Galtier'i veoğlunu, TSİ 10.45'teNice'teki evindegözaltına aldı. Olayın ispatlanması durumunda futbol adamı, 3 yılakadar hapis ile 45bin Euro para cezasıalacak.
İŞTE O SÖZLERİ
Galtier'in mailde, "Burası sadece cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz" dediği belirtilmişti.