3. Avrupa Oyunları’nda mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu.

Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.