Altın yumruk Busenaz Sürmeneli

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksörümüz Polonya’da da zirveye çıktı. Sürmeneli, Avrupa Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu
Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Polonya'da devam eden Avrupa Oyunları'nda da fırtına gibi esti. Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, finalde Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaştı. Rakibi önünde büyük bir üstünlükkuran milli sporcumuz, üç raunttada Derieuw'u 5-0'lık skorlarlageçerek altın madalyanın sahibioldu. Koleksiyonuna bir madalya daha ekleyen Busenaz, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024Olimpiyat Oyunları'na da vize almıştı. Erkekler boksta Samet Gümüş ise 51 kilo finalinde Fransız Bennama ile kapıştı. Rakibine mağlup olan millisporcumuz, gümüş madalya elde etti. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise bugün finalde Fransız boksör Wassila Lkhadiri ile altın madalya mücadelesi verecek.