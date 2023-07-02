Altın yumruk Busenaz Sürmeneli

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Polonya'da devam eden Avrupa Oyunları'nda da fırtına gibi esti. Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, finalde Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaştı.Koleksiyonuna bir madalya daha ekleyen Busenaz, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı içinErkekler boksta Samet Gümüş ise 51 kilo finalinde Fransız Bennama ile kapıştı.50 kilodaise bugün finalde Fransız boksör Wassila Lkhadiri ile altın madalya mücadelesi verecek.