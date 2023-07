Sınırsız destek sözü verdik

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi her geçen gün yaptığı spor yatırımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 86 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Akkent Spor Köyü'nde birçok dalda spor yapma imkânı sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spor yatırımları ile ilgili'a konuştu. Tahmazoğlu,dedi. Hizmetlerde gençlere öncelik verdiklerine de dikkat çeken Tahmazoğlu, şöyle devam etti:"İki takdir alan herkese bisiklet dağıttık, sayısı 108 bini buldu. Gençlerimize spor yapmak için 120 bin tişört dağıttık."16 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bireysel takımları da destekliyoruz. 217 halı saha yaptık. Tüm tesisleri halka açtık.Başkan Tahmazoğlu, "Biz geçmişten geleceğe bir yol kurmak istiyoruz. Her gün bir uçak dolusu gencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Mart ayından kasım ayına kadar her gün uçak kaldırıyoruz. Gençlerimize bu vatanın nasıl, hangi koşullarda kazanıldığını yerinde gösteriyoruz. Ayrıca gençlerimize 14.5 milyon kitap dağıttık" ifadelerini kullandı.90 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi'nde biniciliğin yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Âşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabiliyor.27 branşta 16 binin üzerinde lisanslı sporcu olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, Ampute Futbol Takımlarının başarısının tüm Gaziantep'in gururu olduğunu ifade etti.Avrupa Şampiyonlar Ligi (2021)Türkiye Süper Lig şampiyonluğu (2018-2019, 2019-2020, 2022-2023)Türkiye Kupası şampiyonu (2016-2018-2019 ve 2022)