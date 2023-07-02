Sınırsız destek sözü verdik

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi, spora yaptıkları katkı ile herkese örnek oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘spora ve gençlere desteğe devam’ mesajı verirken karnesini getirenlere de 1 milyon 68 bin spor ayakkabısı ile 120 bin tişört dağıtıp toplamda 108 bin bisiklet ödülü verdiklerini açıkladı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi her geçen gün yaptığı spor yatırımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 86 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Akkent Spor Köyü'nde birçok dalda spor yapma imkânı sunuluyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spor yatırımları ile ilgili SABAH SPOR'a konuştu. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiziçin ciddi çalışmalar yapıyoruz. 86 bin 500metrekarelik bir spor köyü yaptık. Bu alandaaklınıza gelen her türlü sporu yapma olanağıvar. Geleneksel spor merkezimiz debitmek üzere. Orada da gençlerimizi kültürümüzlebirleştiren bir yer yaptık" dedi. Hizmetlerde gençlere öncelik verdiklerine de dikkat çeken Tahmazoğlu, şöyle devam etti:
"İki takdir alan herkese bisiklet dağıttık, sayısı 108 bini buldu. Gençlerimize spor yapmak için 120 bin tişört dağıttık. Karnesini getirenlere1 milyon 68 bin spor ayakkabısı dağıttık,250 bin futbol ve voleybol topu verdik..."
'TÜM TESİSLER HALKA AÇIK'
"16 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bireysel takımları da destekliyoruz. 217 halı saha yaptık. Tüm tesisleri halka açtık. Spora destek konusunda maddi sınırımızyok. Spora yapılan yatırımların güncel maliyeti1 milyon 702 bin TL civarında."
'ÇANAKKALE RUHUNU AŞILIYORUZ'
Başkan Tahmazoğlu, "Biz geçmişten geleceğe bir yol kurmak istiyoruz. Her gün bir uçak dolusu gencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Mart ayından kasım ayına kadar her gün uçak kaldırıyoruz. Gençlerimize bu vatanın nasıl, hangi koşullarda kazanıldığını yerinde gösteriyoruz. Ayrıca gençlerimize 14.5 milyon kitap dağıttık" ifadelerini kullandı.
GELENEKSEL SPORLARA TEŞVİK
90 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi'nde biniciliğin yanı sıra Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Âşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş olmak üzere birçok dalda spor yapılabiliyor.
AMPUTE TAKIMI TARİH YAZIYOR
27 branşta 16 binin üzerinde lisanslı sporcu olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, Ampute Futbol Takımlarının başarısının tüm Gaziantep'in gururu olduğunu ifade etti. Başkan Tahmazoğlu, Türkiyeşampiyonluklarının yanına,2021'de gelen Avrupa kupasınınise göğüslerini kabarttığını söyledi.
AMPUTE FUTBOL TAKIMININ BAŞARILARI
Avrupa Şampiyonlar Ligi (2021)
Türkiye Süper Lig şampiyonluğu (2018-2019, 2019-2020, 2022-2023)
Türkiye Kupası şampiyonu (2016-2018-2019 ve 2022)