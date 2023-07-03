Polonya’da altın yağmuru

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın yağmuru devam etti. Önceki gün Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon olurken dün de Buse Naz Çakıroğlu boksta 50 kiloda Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek zirveye çıktı. Rakibini bütünraundlarda yenen 27yaşındaki sporcumuz,altın madalyayı boynunageçirdi. Türkiye, boksta oyunları; 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Kick boksta ise kadınlarfull contact 52 kilodaEmine Arslan, İtalyanrakibi Nicole Perona'yı3-0 yenerek altın kazandı. Ay-Yıldızlılar, kick boks branşında organizasyonu 1 altın, 3bronz madalyayla bitirdi.