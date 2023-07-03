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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Polonya’da altın yağmuru

Polonya’da altın yağmuru

Avrupa Oyunları’nda boksta Buse Naz Çakıroğlu, kick boksta ise Emine Arslan şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın yağmuru devam etti. Önceki gün Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon olurken dün de Buse Naz Çakıroğlu boksta 50 kiloda Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek zirveye çıktı. Rakibini bütün raundlarda yenen 27 yaşındaki sporcumuz, altın madalyayı boynuna geçirdi. Türkiye, boksta oyunları; 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Kick boksta ise kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yı 3-0 yenerek altın kazandı. Ay-Yıldızlılar, kick boks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla bitirdi.

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Polonya’da altın yağmuru
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