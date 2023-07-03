Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sultanlar’ın çeyrek finaldeki rakibi İtalya
Giriş Tarihi: 3.7.2023

Sultanlar’ın çeyrek finaldeki rakibi İtalya

Sultanlar’ın çeyrek finaldeki rakibi İtalya
FIVB Milletler Ligi'nde 8'li finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ligin üçüncü haftasındaki son maçında Hırvatistan'ı 3-0 geçerek organizasyonu güzel bitirdi. Sultanlar, baştan sona üstün götürdüğü maçta Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatlar'ı; 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setlerle devirdi. Ebrar Karakurt, 15 sayıyla maça damgasını vurdu. Grup aşamasını 3'üncü sırada tamamlayan millilerin çeyrek finaldeki rakibi de İtalya oldu. Final etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinde oynanacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Çeşme’de aşka geldiler
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanlar’ın çeyrek finaldeki rakibi İtalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA