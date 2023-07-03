Sultanlar’ın çeyrek finaldeki rakibi İtalya

FIVB Milletler Ligi'nde 8'li finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ligin üçüncü haftasındaki son maçında Hırvatistan'ı 3-0 geçerek organizasyonu güzel bitirdi. Sultanlar, baştan sona üstün götürdüğü maçta Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatlar'ı; 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setlerle devirdi. Ebrar Karakurt, 15 sayıyla maça damgasını vurdu. Grup aşamasını 3'üncü sırada tamamlayan millilerin çeyrek finaldeki rakibi de İtalya oldu. Final etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinde oynanacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük elde etti.