Haber hattı

İTALYA'DA Futbol Federasyonu ve Hakemler Birliği'nin ortak kararıyla, uygulanmaya başlandığı günden bu yana tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde radikal bir karar alındı. Uygulama geçen sezon Serie A'da ciddi problemlere neden olurken fikir birliğine varan yetkililer,SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sürprize izin vermedi.adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl kariyerini noktalayanmerkez kort, tenisin efsanesini ayakta alkışladı.ALANYASPOR, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Guimaraes takımından 24 yaşındaki orta sahaile 3 yıllık kontrat yaparken Mafra'dan sağ kanatve Guimaraes'ten Brezilyalı forvetile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın turuncu- yeşilli renklere bağlandığı açıklandı.MEHMET AL