Haber hattı

VAR'da tarihi karar:15 günde bir açıklanacak
İTALYA'DA Futbol Federasyonu ve Hakemler Birliği'nin ortak kararıyla, uygulanmaya başlandığı günden bu yana tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde radikal bir karar alındı. Uygulama geçen sezon Serie A'da ciddi problemlere neden olurken fikir birliğine varan yetkililer, VAR kayıtlarındaki konuşmaların15 günde bir ya daayda 1 kez yayıncı kuruluştayayınlanmasını uygun görerekbir ilke imza attı.
Alcaraz hatayapmadı,Wimbledon'daüst tura çıktı
SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sürprize izin vermedi. Tek erkeklerana tablo maçında JeremyChardy'yi 6-0, 6-2 ve7-5'lik setlerle 3-0 mağlupeden İspanyol raket, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl kariyerini noktalayan Roger Federer, emeklilikkararından bu yanailk kez görülürken merkez kort, tenisin efsanesini ayakta alkışladı.
Alanya'dan transfer şov
ALANYASPOR, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Guimaraes takımından 24 yaşındaki orta saha Nicolas Janvier ile 3 yıllık kontrat yaparken Mafra'dan sağ kanat LoideAugusto ve Guimaraes'ten Brezilyalı forvet AndersonSilva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın turuncu- yeşilli renklere bağlandığı açıklandı.
MEHMET AL