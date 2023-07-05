Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.7.2023

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VAR'da tarihi karar: 15 günde bir açıklanacak
İTALYA'DA Futbol Federasyonu ve Hakemler Birliği'nin ortak kararıyla, uygulanmaya başlandığı günden bu yana tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde radikal bir karar alındı. Uygulama geçen sezon Serie A'da ciddi problemlere neden olurken fikir birliğine varan yetkililer, VAR kayıtlarındaki konuşmaların 15 günde bir ya da ayda 1 kez yayıncı kuruluşta yayınlanmasını uygun görerek bir ilke imza attı.

Alcaraz hata yapmadı, Wimbledon'da üst tura çıktı
SEZONUN üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sürprize izin vermedi. Tek erkekler ana tablo maçında Jeremy Chardy'yi 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İspanyol raket, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl kariyerini noktalayan Roger Federer, emeklilik kararından bu yana ilk kez görülürken merkez kort, tenisin efsanesini ayakta alkışladı.

Alanya'dan transfer şov
ALANYASPOR, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Guimaraes takımından 24 yaşındaki orta saha Nicolas Janvier ile 3 yıllık kontrat yaparken Mafra'dan sağ kanat Loide Augusto ve Guimaraes'ten Brezilyalı forvet Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın turuncu- yeşilli renklere bağlandığı açıklandı.
MEHMET AL

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