Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geri sayım! Bu yıl 662. kez düzenleniyor...

Cumhuriyetin 100. yılında başpehlivanını arayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geri sayıma geçildi. Bu yıl 662'ncisi 7-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapacak Edirne'de tüm hazırlıklar tamamlandı. 'Edirne'nin düğünü' olarak nitelendirilen Kırkpınar öncesinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Esnafımızı ziyaret ettik. Ciğerciler, köfteciler, otelciler herkes mutlu ve memnun, Edirne hazır" diye konuştu. Irmak, sadece yılın bir haftası değil yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesi gerektiğine değindi. Edirne "Turizm Elçisi" Bahri Dinar da Kırkpınar'ın, dünyanın en büyük güreş organizasyonu olduğunu dile getirdi.



TOPLAM ÖDÜL 3 MİLYON TL

Sarayıçı Er Meydanı'nda gerçekleşecek güreşlerde bütün boylarda dereceye girecek başpehlivanlara verilecek para ödülü belli oldu. Rakam bu yıl, yolluk ve tur ücretleri ile 3 milyon liraya ulaşacak. Organizasyon, 9 Temmuz Pazar saat 09.00'da başlarken, final güreşi 17.30'da, ödül töreni de 18.30'da gerçekleşecek.





Koca Yusuf unutulmadı

TÜRK güreşinin efsane isimlerinden "cihan pehlivanı" Koca Yusuf (Yusuf İsmail), vefatının 125. yılında anılacak. Bulgaristan'ın Şumnu kasabasında 1857'de dünyaya gelen ve minderde grekoromen güreş yapan ilk Türk pehlivan olduğu düşünülen Koca Yusuf, Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran Kel Aliço ile 1885'te güreşip berabere kalmıştı. Bu karşılaşma sonucunda da ülkenin başpehlivanlığı unvanını almıştı. Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti nedeniyle dünyada "Terrible Turk (Korkunç Türk)" olarak tanındı. ABD'den 1898'de yurda dönerken gemi kazasında hayatını kaybeden Koca Yusuf'un mezarının Portekiz'in Azor Adaları'ndaki bir kilisenin bahçesinde olduğu iddia ediliyor.