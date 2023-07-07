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Giriş Tarihi: 7.7.2023 10:17

Formula 1'de sezonun 11. etabı Büyük Britanya'da düzenlenecek

Formula 1’de sezonun 11. etabı Büyük Britanya’da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına Büyük Britanya ev sahipliği yapacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 7, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82

TAKIMLAR

1. Red Bull: 377

2. Mercedes: 178

3. Aston Martin: 175

4. Ferrari: 154

5. Alpine: 47

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Formula 1'de sezonun 11. etabı Büyük Britanya'da düzenlenecek
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