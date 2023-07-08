Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Nefes kesen final
Giriş Tarihi: 8.7.2023

Nefes kesen final

Nefes kesen final

Fransa Bisiklet Turu’nda 7. etabın son 1 km.’si büyük heyecana sahne oldu. J.Philipssen, son andaki atağı ile Mark Cavendish’i geride bıraktı

Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabında müthiş mücadele yaşandı. Montde- Marsan'dan başlayan ve Bordeaux'nun şehir merkezinde sona eren 169.9 km'lik yarış, 31.5 derecede gerçekleşti. Sprinterlerin vitesi yükseltmesi ile birlikte son 1 km'ye büyük bir yarış halinde giren sporculardan Cavendish ile Philipssen son ana kadar başa baş girdi. Ancak kazanan üst üste 3. kez Philipssen oldu. ADC takımından Philipssen, 3 saat 46 dakika 28 saniye ile zirveyi aldı. Üçüncülük ise İntermarche Circus Wanty'den B.Girmay'a gitti. Geride kalan toplam 1242.1 km'lik bölümde Jumbo Visma'dan J.Vingegaard zirvedeki yerini korudu. Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabı bugün Libourne ile Limoges arasındaki 201 km'lik bölümde yapılacak. Genel klasmanda Jumbo Visma takımı ise 90 saat 2 dakika 45 saniye ile ilk sırada tura devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika: Yükseköğretim Kurulundan “azami süre” kararı
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
ARKADAŞINA GÖNDER
Nefes kesen final
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA