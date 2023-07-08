Nefes kesen final

Fransa Bisiklet Turu’nda 7. etabın son 1 km.’si büyük heyecana sahne oldu. J.Philipssen, son andaki atağı ile Mark Cavendish’i geride bıraktı
Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabında müthiş mücadele yaşandı. Montde- Marsan'dan başlayan ve Bordeaux'nun şehir merkezinde sona eren 169.9 km'lik yarış, 31.5 derecede gerçekleşti. Sprinterlerin vitesi yükseltmesi ile birlikte son 1 km'ye büyük bir yarış halinde giren sporculardan Cavendish ile Philipssen son ana kadar başa baş girdi. Ancak kazanan üst üste 3. kez Philipssen oldu. ADC takımından Philipssen, 3 saat 46 dakika 28 saniye ile zirveyi aldı. Üçüncülük ise İntermarcheCircus Wanty'den B.Girmay'agitti. Geride kalan toplam1242.1 km'lik bölümde JumboVisma'dan J.Vingegaard zirvedekiyerini korudu. Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabı bugün Libourne ile Limoges arasındaki 201 km'lik bölümde yapılacak. Genel klasmanda Jumbo Visma takımı ise 90 saat 2 dakika 45 saniye ile ilk sırada tura devam etti.