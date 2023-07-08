Nefes kesen final

Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabında müthiş mücadele yaşandı. Montde- Marsan'dan başlayan ve Bordeaux'nun şehir merkezinde sona eren 169.9 km'lik yarış, 31.5 derecede gerçekleşti. Sprinterlerin vitesi yükseltmesi ile birlikte son 1 km'ye büyük bir yarış halinde giren sporculardan Cavendish ile Philipssen son ana kadar başa baş girdi. Ancak kazanan üst üste 3. kez Philipssen oldu. ADC takımından Philipssen, 3 saat 46 dakika 28 saniye ile zirveyi aldı.Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabı bugün Libourne ile Limoges arasındaki 201 km'lik bölümde yapılacak. Genel klasmanda Jumbo Visma takımı ise 90 saat 2 dakika 45 saniye ile ilk sırada tura devam etti.