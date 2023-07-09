Altın kız Merve 2. kez Avrupa şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuz kadınlar8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Böylece Merve Tuncel turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.Sporcumuz bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı. Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Bayrak Takımı ise bronz madalya elde etti.