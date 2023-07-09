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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Altın kız Merve 2. kez Avrupa şampiyonu

Altın kız Merve 2. kez Avrupa şampiyonu
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuz kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Böylece Merve Tuncel turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti. Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalya aldı. Sporcumuz bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı. Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Bayrak Takımı ise bronz madalya elde etti.

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Altın kız Merve 2. kez Avrupa şampiyonu
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