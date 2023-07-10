Haber turu

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Giriş Tarihi: 10.7.2023

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, 16 yaşındaki sporcu Mirra Andreeva tarih yazıyor. Elemelerden ana tabloya kadar yükselen Rus raket, 3'üncü turda karşılaştığı 22 numaralı seribaşı Anastasia Potapova'yı da 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir üst aşamaya yazdırdı. Andreeva, 2019'da Coco Gauff'tan bu yana Wimbledon'da kadınlar dördüncü turuna çıkan en genç oyuncu oldu. Genç raket, bugün TSİ 13.00'te Madison Keys ile karşılaşacak.

74'lük Popovich ile 5 sezon daha
NBA'DE milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başarılı koçun, bu süreçte toplam 80 milyon dolar kazanacağı öğrenildi. Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımına; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda 5 şampiyonluk yaşattı.

Plaj futbolunda Milliler şov yaptı
PLAJ Futbolu Milli Takımımız, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Estonya'yı mağlup edip, sıralamada 9'uncu oldu. Normal süresi 3-3 berabere biten maçta Ay-yıldızlı takımımızın gollerini kaleci Serkan Banazlı (2) ve Emrah Ekmekçi kaydetti. 3 dakikalık uzatma periyodunda gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Bu aşamada rakibine 4-3 üstünlük kuran Milliler, bu galibiyetle 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. sırayı aldı.

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