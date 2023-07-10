Haber turu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, 16 yaşındaki sporcu MirraAndreeva tarih yazıyor. Elemelerden ana tabloya kadar yükselen Rus raket, 3'üncü turda karşılaştığı 22 numaralı seribaşı Anastasia Potapova'yı da 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını birüst aşamaya yazdırdı. Andreeva, 2019'da Coco Gauff'tan bu yana Wimbledon'da kadınlar dördüncü turuna çıkan en genç oyuncu oldu. Genç raket, bugün TSİ 13.00'te Madison Keys ile karşılaşacak.
74'lük Popovichile 5 sezon daha
NBA'DE milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü GreggPopovich ile 5 yıllık yenisözleşme imzaladı. Başarılı koçun, bu süreçte toplam80 milyon dolar kazanacağıöğrenildi. Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımına; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda 5 şampiyonluk yaşattı.
Plaj futbolundaMilliler şov yaptı PLAJ Futbolu Milli Takımımız, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Estonya'yı mağlup edip, sıralamada 9'uncu oldu. Normal süresi 3-3 berabere biten maçta Ay-yıldızlı takımımızın gollerini kaleci Serkan Banazlı (2) ve Emrah Ekmekçi kaydetti. 3 dakikalık uzatma periyodunda gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Bu aşamada rakibine 4-3 üstünlükkuran Milliler, bu galibiyetle 2024 FIFA DünyaKupası Avrupa Elemeleri'nde 9. sırayı aldı.