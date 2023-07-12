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Giriş Tarihi: 12.7.2023 14:33

Avustralyalı golcü Şanlıurfaspor'da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Avustralyalı golcü Şanlıurfaspor’da

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, Eyüpspor'dan kiralık olarak forvet oyuncusu Al Hassan Touré'yi transfer etti.

Spor Toto birinci lige yükselen Şanlıurfaspor transfer çalışmalarına başladı. 1. Ligde şampiyonluk yaşamak isteyen yönetim transferde işi sıkı tutuyor. Sarı yeşilli ekip son olarak Avustralyalı golcü Al Hassan Toure'yle anlaştı.

Bu kapsamda Şanlıurfaspor yeni sezon için Eyüpspor'dan kiralık olarak kanat oyuncusu Avusturalyalı golcü Al Hassan Touré ile anlaştığını açıkladı.
Transfer haberi Şanlıurfaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklandı. Sarı-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Eyüpspor'dan kiralık olarak kanat mevki oyuncusu Al Hassan Touré'yi renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kulüp başkanı Haçim İzol ile Al Hassan Touré'yi sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

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Avustralyalı golcü Şanlıurfaspor'da
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