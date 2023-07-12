Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.7.2023

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Pirlo ile Borini İtalya'da buluştu
GEÇTIĞIMIZ sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve yeni sezon için Serie B ekibi Sampdoria ile anlaşan Andrea Pirlo, ilk iş olarak eski talebesini aldı. Karagümrük ile 2022-23'te 31 maçta 21 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Fabio Borini, hocasının izinden gidip Sampdoria ile anlaştı. İtalyan forvetin kariyerinde Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Caner Erkin Eyüpspor'da
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu Caner Erkin'le güçlendirdi. Eflatun-sarılılıar, 34 yaşındaki sol bekle 1 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Caner geçen sezon Karagümrük'te 12, Başakşehir'de de 9 maça çıkarken gol atamamış, 8 asist kaydetmişti. Başakşehir, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmamıştı.

'Türk spor tarihinin en iyisi Arda olacak'
EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor okullarının açılışına katılan Turan, "Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz ve çok heyecanlıyız" dedi.

A.Gücü'nün çileği Japon file bekçisi
A.GÜCÜ yeni sezon hazırlıklarına devam ederken transferde de hareketlilik sürüyor. Mert Çetin ve Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hocası Tolunay Kafkas, bu sezon alt sıralarda kalmayacaklarını söyledi. Bir basın mensubunun, "Taraftara göre 'çilek' transferler olur. Böyle düşünceniz var mı?" sorusuna Kafkas, "Kaleci transferimizi öyle düşünüyoruz. Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz. Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz" yanıtını verdi.

Red Bull Back Line büyük ilgi gördü
VOLEYBOLUN kurallarının yeniden belirlendiği Red Bull Back Line'da İzmir elemeleri, 32 takımın katılımıyla 8-9 Temmuz'da Bostanlı sahilinde gerçekleşti. Yoğun ilgi gören turnuvada birinci günün kazananları 1881 ve Colombia takımları olurken, ikinci günde Team Paris ve Winç ekipleri galip gelerek final etabında yarışmaya hak kazandı. Elemeler İzmir'in ardından, 16 Temmuz'da Ankara Ahlatlıbel Parkı ve 29 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek.

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