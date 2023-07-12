Haber hattı

GEÇTIĞIMIZ sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve yeni sezon için Serie B ekibi Sampdoria ile anlaşan Andrea Pirlo, ilk iş olarak eski talebesini aldı. Karagümrük ilehocasının izinden gidip Sampdoria ile anlaştı. İtalyan forvetin kariyerinde Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu Caner Erkin'le güçlendirdi. Eflatun-sarılılıar, 34 yaşındaki sol bekle 1 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Caner geçen sezon Karagümrük'te 12, Başakşehir'de de 9 maça çıkarken gol atamamış, 8 asist kaydetmişti. Başakşehir, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmamıştı.EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor okullarının açılışına katılan Turan, "Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır.dedi.A.GÜCÜ yeni sezon hazırlıklarına devam ederken transferde de hareketlilik sürüyor. Mert Çetin ve Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hocası Tolunay Kafkas, bu sezon alt sıralarda kalmayacaklarını söyledi. Bir basın mensubunun, "sorusuna Kafkas,yanıtını verdi.VOLEYBOLUN kurallarının yeniden belirlendiği Red Bull Back Line'da İzmir elemeleri,8-9 Temmuz'da Bostanlı sahilinde gerçekleşti. Yoğun ilgi gören turnuvada birinci günün kazananları 1881 ve Colombia takımları olurken, ikinci günde Team Paris ve Winç ekipleri galip gelerek final etabında yarışmaya hak kazandı. Elemeler İzmir'in ardından, 16 Temmuz'da Ankara Ahlatlıbel Parkı ve 29 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek.