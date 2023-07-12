Rekortmenlerden 7 madalya!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel 1500 metre serbestte birinci olarak üst üste 3'üncü kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca 18 yaşındaki genç sporcu, 800 metre serbestte altın, 400 metre serbestte ise gümüş madalya kazandı.

Slovenya'da yapılan 47'nci International Swimming Championships'te ise Emre Sakcı 50 metre kurbağalama ve serbest ile 100 metre kurbağalamada altın, 100 metre serbestte ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece rekortmen yüzücüler toplamda 7 madalya kazanmış oldu.