Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.7.2023

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Euro 2032 için Türkiye planı
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren UEFA'dan sürpriz bir bilgi sızdı. İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre; Avrupa futbolunun patronu, 2032 için ortak ev sahipliği fikrini masaya yatırdı. Öne çıkan ülkeler ise Türkiye ve İtalya… Haberin detayında, Ukrayna ve Polonya'nın 2012'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yaptığı hatırlatılırken, bu iki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın Türkiye ve İtalya arasında olmadığı vurgulandı.

EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK
Bu nedenle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye ve İtalya ortak ev sahipliği fikrinin şu an için sadece üzerinde çalışılan bir düşünce olduğu kaydedildi. EURO 2028 ve 2032'yi düzenlemeye hak kazanan ülkeler, eylül ayında açıklanacak.

Filenin Sultanları yarı final için ABD'de İtalya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın, ABD'nin Arlington kentinde pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak. Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, yarı finale yükselmesi halinde ABDJaponya galibiyle final mücadelesi verecek.

Ronaldo'nun takımına transfer yasağı geldi
FIFA, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu transferini yasakladı. Suudi Arabistan ekibinin cezayı, 2018'de Leicester'dan renklerine bağladığı Ahmed Musa yüzünden aldığı ortaya çıktı. Bonservisi olan 16.5 milyon Euro'nun yatırılmasına rağmen ek ücretlerin ödenmediği kaydedildi. Yasak, yeni sezon başlamadan önce geçerli olacak. 30 yaşındaki Musa, Sivasspor'da oynuyor.

Fenerbahçe açıkladı Partizan kabul etmedi
DIMITRIS Itoudis'in başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Beko, yaz döneminin ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, Partizan'la sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Yam Madar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Sırp ekibi, sözleşme bitimine 1 yıl kala kontratını iptal eden İsrailli garda tepki gösterdi. 22 yaşındaki oyuncunun tavrını kabul etmediklerini belirterek, "Kulübümüz, Madar'ın yükümlülüklerini yerine getirmiştir" dedi. EuroLeague'in geçtiğimiz sezon yükselen yıldız, 38 maçta ortalama 13:24 dakika sahada kalırken 5.8 sayı-1.2 ribaund-1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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