Haber hattı

032 Avrupa Futbol Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren UEFA'dan sürpriz bir bilgi sızdı. İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre; Avrupa futbolunun patronu, 2032 için ortak ev sahipliği fikrini masaya yatırdı.Haberin detayında, Ukrayna ve Polonya'nın 2012'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yaptığı hatırlatılırken, bu iki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın Türkiye ve İtalya arasında olmadığı vurgulandı.Bu nedenle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası içinkaydedildi. EURO 2028 ve 2032'yi düzenlemeye hak kazanan ülkeler, eylül ayında açıklanacak.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Finalleri'ninFilenin Sultanları'nın, ABD'nin Arlington kentinde pazartesi gününe kadarÇeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak. Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, yarı finale yükselmesi halinde ABDJaponya galibiyle final mücadelesi verecek.FIFA, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu transferini yasakladı. Suudi Arabistan ekibinin cezayı, 2018'de Leicester'dan renklerine bağladığıyüzünden aldığı ortaya çıktı. Bonservisi olan 16.5 milyon Euro'nun yatırılmasına rağmen ek ücretlerin ödenmediği kaydedildi. Yasak, yeni sezon başlamadan önce geçerli olacak.DIMITRIS Itoudis'in başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Beko, yaz döneminin ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip,Ancak Sırp ekibi, sözleşme bitimine 1 yıl kala kontratını iptal eden İsrailli garda tepki gösterdi. 22 yaşındaki oyuncunun tavrını kabul etmediklerini belirterek, "Kulübümüz, Madar'ın yükümlülüklerini yerine getirmiştir" dedi. EuroLeague'in geçtiğimiz sezon yükselen yıldız, 38 maçta ortalama 13:24 dakika sahada kalırkenoynadı.