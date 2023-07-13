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Giriş Tarihi: 13.7.2023 13:08

Wimbledon’da yarı final eşleşmeleri belli oldu!

İHA
Wimbledon’da yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Wimbledon Tenis turnuvasının sonuna yaklaşırken, erkeklerde ve kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dünyanın en eski ve en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis turnuvasında yarı final eşleşmeleri belli oldu. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar çeyrek final maçlarında Madison Keys'i 2-0'lık skorla yenen Aryna Sabalenka ve son Wimbledon Şampiyonu Elena Rybakina'yı 2-1 yenen Ons Jabeur, yarı finalde eşleşti. Turnuvaya özel davetle katılan Ukraynalı Elina Svitolina, Iga Swiatek'i 2-1'le geçerek yarı finale çıkarken, Çek Marketa Vondrousova ile eşleşti ve Vondrousova, Jessica Pegula'yı 2-1'le geçerek Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına girdi.
Öte yandan tek erkeklerde, Holger Rune'u 3-0 ile Geçen Carlos Alcaraz ile Christopher Eubanks'i 3-2 ile geçen Daniil Medvedev yarı finalde eşleşti. Son Wimbledon Şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic, Andrey Rublev'i 3-1 ile geçti, Djokovic'in rakibi ise Roman Safiullin'i 3-1'lik skorla mağlup eden Jannik Sinner oldu.

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Wimbledon’da yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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