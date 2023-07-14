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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Wimbledon’da sürpriz final!

Wimbledon’da sürpriz final!
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da günün sürprizini Marketa Vondrousova yaptı. Londra'daki yarı finalde dünya 42 numarası Vondrousova, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 devirerek finale adını yazdırdı. Rakibini 6-3'lük setlerle yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, ilk kez bu başarıyı elde etti. Diğer maçta ise Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Tunuslu Ons Jabeur, finalde Vondrousova'nın rakibi oldu. İki raket yarın şampiyonluk için korta çıkacak.

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Wimbledon’da sürpriz final!
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