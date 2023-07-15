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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Afyon’da Motokros heyecanı

Afyon’da Motokros heyecanı
FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da yapılacak. Motorsporları Merkezi'ndeki organizasyon 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Şehir bu şampiyonayı çok sevdi. Motor sporları tutkunları da Afyonkarahisar'ı çok sevdi" derken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise "Cumhurbaşkanlığı himayesi almış olmak, bu berata sahip olmak özel bir duygu" diye konuştu.

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Afyon’da Motokros heyecanı
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