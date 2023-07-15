Afyon’da Motokros heyecanı

FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da yapılacak. Motorsporları Merkezi'ndeki organizasyon 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Şehir bu şampiyonayıçok sevdi. Motorsporları tutkunları daAfyonkarahisar'ı çoksevdi" derken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise "Cumhurbaşkanlığı himayesi almış olmak, bu berata sahip olmak özel bir duygu" diye konuştu.