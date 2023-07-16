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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Vondrousova tarih yazdı

Vondrousova tarih yazdı

Wimbledon’da 5 seri başını deviren Çek tenisçi, seri başı olmadan şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu

Wimbledon kadınlar finalinde tarih yazıldı, Marketa Vondrousova şampiyonluğa ulaştı. Yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3'lük iki setle geçip 2-0 ile finale çıkan Çek raket, Wimbledon finalinde Ons Jabeur ile karşı karşıya geldi. İlk seti 6-4 kazanan Vondrousova, ikinci seti de aynı skorla kazanarak Tunuslu rakibi Jabeur'u devirmeyi başardı. 24 yaşındaki tenisçi, Wimbledon kadınlarda seri başı olmadan hem de 5 seri başı rakibini (Veronika Kudermetova, Jessica Pegula, Donna Vekic, Elina Svitolina, Ons Jabeur) yenerek mutlu sona ulaşan ilk isim oldu.

TURİSTTİ ŞAMPİYON OLDU
Vondrousova, geçen sezon sakatlık nedeniyle katılamadığı turnuvayı kazanmanın çok güzel olduğunu söyledi: "İnanılmaz bir duygu. Geçen sene burada elimin sakatlığı nedeniyle izlemeye gelmiştim, turist olarak Londra'daydım. Geri dönüşler kolay değil."

80 MİLYON TL KAZANDI
Şampiyonluğa ulaşan Vondrouseva dev bir gelirin de sahibi oldu. Birincilik ödülü olarak 2.7 milyon Euro (80.7 milyon TL) kazanan sporcu, bu turnuvaya kadar kariyerinde toplamda ise 5.4 milyon dolar almıştı.

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Vondrousova tarih yazdı
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