ezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finali büyük heyecana sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada ilk kez finale yükselenCarlos Alcaraz ile usta tenisçi Novak Djokovic'in mücadelesi nefes kesti. Tam 4 saat 42 dakika süren müsabakaya 36 yaşındaki Sırp sporcu üstün başlasa da Alcaraz oyuna ağırlığını koydu.Djokovic'i 3-2 yenmeyi başardı ve kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ise bu kez üzülen taraf oldu. Ayrıca Alcaraz, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu unvanını elde etti. Kupa töreni sonrası Djokovic,dedi.motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Süperbike şampiyonasının İtalya-İmola ayağındaki ikinci yarışında zirveye çıktı. Yamaha pilotu olan Toprak, Axel Bassani'yi 1.9 saniye farkla geçip zafere ulaşırken Dünya Şampiyonası'nda 1 numarada bulunan Ducati pilota Bautista ile de farkı 70 puana indirdi. 26 yaşındaki sporcumuz yarışın ardından,dedi.Bisiklet Birliği tarafından Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda Points Race finalinde milli sporcu Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu. M Junior Points Race disiplininde 25 km (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta RamazanKulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararını desteklediğini söyledi. Sepil, "Uzun zamandır tartışılan bu konunun uzmanlar tarafından incelenip sonuçlandırılmasıBu karara verilen tepkileri anlamak mümkün değildir.Aynı konunun devamı olarak da şampiyonluğumuz tasdik edildiği takdirde ilk işim, Futbol Federasyonu'na müracaat edip yayın havuzunda şampiyon takımlara yapılan ödemelerin iptal edilmesini talep edeceğim" dedi.