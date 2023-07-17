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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Spor turu

Spor turu

İlk kez finale yükselen 20 yaşındaki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, bu turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic’i yenerek kupayı aldı

Wimbledon'da büyük sürpriz
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finali büyük heyecana sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada ilk kez finale yükselen 20 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz ile usta tenisçi Novak Djokovic'in mücadelesi nefes kesti. Tam 4 saat 42 dakika süren müsabakaya 36 yaşındaki Sırp sporcu üstün başlasa da Alcaraz oyuna ağırlığını koydu. ABD Açık şampiyonu olan dünya 1 numarası, Djokovic'i 3-2 yenmeyi başardı ve kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ise bu kez üzülen taraf oldu. Ayrıca Alcaraz, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu unvanını elde etti. Kupa töreni sonrası Djokovic, "Carlos, takımını da seni de tebrik ediyorum. Seninle sadece sert zemin toprakta problemim olacağını düşünüyordum ama çimde de galiba birbirimizle uğraşacağız" dedi.

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da zirvede
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Süperbike şampiyonasının İtalya-İmola ayağındaki ikinci yarışında zirveye çıktı. Yamaha pilotu olan Toprak, Axel Bassani'yi 1.9 saniye farkla geçip zafere ulaşırken Dünya Şampiyonası'nda 1 numarada bulunan Ducati pilota Bautista ile de farkı 70 puana indirdi. 26 yaşındaki sporcumuz yarışın ardından, "Kolay bir yarış değildi. %100'ümün üzerine çıktım. Hatasız ilerlemeye çalıştım ve sonunda kazandım" dedi.

Ramazan Yılmaz Avrupa üçüncüsü
AVRUPA Bisiklet Birliği tarafından Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda Points Race finalinde milli sporcu Ramazan Yılmaz, Avrupa üçüncüsü oldu. M Junior Points Race disiplininde 25 km (100 tur) mesafede düzenlenen yarışta Ramazan Yılmaz, İtalyan bisikletçi David Juan Sierra ve Polonyalı bisikletçi Patryk Goszczurny'nin ardından yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sepil'den komisyon kararına destek
ESKI Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararını desteklediğini söyledi. Sepil, "Uzun zamandır tartışılan bu konunun uzmanlar tarafından incelenip sonuçlandırılması 1950'de şampiyon olmuş Göztepemiz için önemlidir. Bu karara verilen tepkileri anlamak mümkün değildir. Bu bir adalet arayışıdır ve çıkacak karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Aynı konunun devamı olarak da şampiyonluğumuz tasdik edildiği takdirde ilk işim, Futbol Federasyonu'na müracaat edip yayın havuzunda şampiyon takımlara yapılan ödemelerin iptal edilmesini talep edeceğim" dedi.

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