100. yılda dünyanın 1 numarasıyız

Başarı zatendiyordu…unvanı dasloganı da boşyere ortaya çıkmadı.Türkiye'den kilometrelerce uzakta,gecenin gündüze karıştığısaatlerde gelen Milletler Kupasışampiyonluğu sadece gecikmişbir taç giyme töreniydi.A Milli Kadın Voleybol Takımı,şampiyon olurken, dünya sıralamasındailk kez birinci sırayayükseldi.Antalya'da oynananilk haftada'yi 3-0,'ı 3-1,'yı da 3-0 mağlupeden milliler,'ye3-2 yenilirkenilkhaftayı 4. sırada tamamladı.bu kezHong Kong'ta parkeyeçıktı Ay-Yıldızlılar…'yı3-0 yenip,'ya3-0 kaybederken,'yı 3-0,'ni 3-1devirdiler.rota bu kez Bangkok'açevrildi.'ya 3-2 mağlupolarak 3. haftaya başlayanmilliler,'ı 3-0 yenip çeyrekfinali gördü.Perşembegünü'yı 3-0'la ezip geçipüst üste 5. kez adını yarıfinale yazdırdı.Yarı finalde ev sahibi'yi 3-1 mağlup ederkenABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde rakip Çin'di. Milliler,alırken, ikinci seti Asya temsilcisi aynı 25-22 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette üstün performans sergileyen Filenin Sultanları 25-19'luk sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-16 kazanan milliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Ay-YıldızlılarAralık 2022'de Guidetti'nin yerine A Milli Takım'ın başına geçen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlıların başındaki ilk turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. İtalyan teknik adam, 2022 yılında Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu.Melissa Vargas performansıyla finalin en iyi oyuncusu (MVP) seçilirken, 'En iyi Pasör Çaprazı' olarak turnuvanın rüya takımına da girdi. Zehra Güneş 'En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu', Gizem Örge de 'En İyi Libero' olarak rüya takımda yer aldı.Amerika ile aramızdaki saat farkı nedeniyle TSİ 01.30'da başlayan büyük final, Türkiye'yi uykusuz bıraktı. Vatandaşlar evlerinde ekran başında bireysel desteğin yanında, sokaklarda kurulan dev ekranlar önünde soluğu aldı. Zafer sonrası büyük sevinç yaşandıISPARTA yöresinden çıkan, düğün ve eğlencelerin bir numaralı şarkısı durumuna gelenFilenin Sultanları'nın da turnuva şarkısı oldu.Tribünler müziği duyduğu an oynamaya başladı." yorumları aldı. Şampiyonluk sonrası müzikle kendinden geçen İtalyan hoca zaferi,sözleriyle değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şampiyon kızları tebrik etti. Başkan Erdoğan,derken Emine Erdoğan, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıranÜlkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun" ifadesini kullandı. Kısa süre önce Real Madrid'e imza atande kutlama yapan isimlerden biriydi.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Kupası ile federasyonun kasasınagirdi. Turnuva boyuncakazanan Filenin Sultanlarıaldı. Toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolara ulaşıldı. Bu arada kızların başarısı dünya basınında da ses getirdi. İtalyan Corriere dello Sport,yorumunu yaptı.