100. yılda dünyanın 1 numarasıyız

Başarı zaten 'Geliyorum'diyordu… 'FileninSultanları' unvanı da 'Bizvoleybol ülkesiyiz' sloganı da boşyere ortaya çıkmadı. Her harfindebir emek ve alın teri vardı.Türkiye'den kilometrelerce uzakta,gecenin gündüze karıştığısaatlerde gelen Milletler Kupasışampiyonluğu sadece gecikmişbir taç giyme töreniydi. FIVBMilletlerLigi'ninfinalindeÇin'i3-1 yenenA Milli Kadın Voleybol Takımı,şampiyon olurken, dünya sıralamasındailk kez birinci sırayayükseldi. Altın madalyaya gidenyolda birbirinden zorlu ve önemli15 rakibe karşı mücadele vardı.
İŞTE ZAFERİN HİKÂYESİ 30 Mayıs-4 Haziran 2023tarihlerinde Antalya'da oynananilk haftada GüneyKore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1,İtalya'yı da 3-0 mağlupeden milliler, ABD'ye3-2 yenilirkenilkhaftayı 4. sırada tamamladı. 13-18 Haziran'dabu kezHong Kong'ta parkeyeçıktı Ay-Yıldızlılar…Hollanda'yı3-0 yenip, Polonya'ya3-0 kaybederken,Kanada'yı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1devirdiler. 28 Haziran 2023-2 Temmuz'darota bu kez Bangkok'açevrildi. Japonya'ya 3-2 mağlupolarak 3. haftaya başlayanmilliler, Tayland, Brezilya veHırvatistan'ı 3-0 yenip çeyrekfinali gördü. 13 Temmuz Perşembegünü İtalya'yı 3-0'la ezip geçipüst üste 5. kez adını yarıfinale yazdırdı.
Yarı finalde ev sahibiABD'yi 3-1 mağlup ederken2018 yılının ardından ikincikez finale yükselmeyi başardı.
VE İLK ŞAMPİYONLUK
ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde rakip Çin'di. Milliler, ilk seti 25-22 alırken, ikinci seti Asya temsilcisi aynı 25-22 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette üstün performans sergileyen Filenin Sultanları 25-19'luk sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-16 kazanan milliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken,2021'de üçüncü; 2019 ve2022 yıllarında ise 4'üncüolmuştu.
RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇRÜYA
Aralık 2022'de Guidetti'nin yerine A Milli Takım'ın başına geçen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlıların başındaki ilk turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. İtalyan teknik adam, 2022 yılında Sırbistan Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu.
ALTIN KIZLAR
Melissa Vargas performansıyla finalin en iyi oyuncusu (MVP) seçilirken, 'En iyi Pasör Çaprazı' olarak turnuvanın rüya takımına da girdi. Zehra Güneş 'En İyi Blok Yapan Orta Oyuncu', Gizem Örge de 'En İyi Libero' olarak rüya takımda yer aldı.
TÜRKİYE UYUMADI
Amerika ile aramızdaki saat farkı nedeniyle TSİ 01.30'da başlayan büyük final, Türkiye'yi uykusuz bıraktı. Vatandaşlar evlerinde ekran başında bireysel desteğin yanında, sokaklarda kurulan dev ekranlar önünde soluğu aldı. Zafer sonrası büyük sevinç yaşandı
'ERİK DALI'NI' EZBERLETTİLER
ISPARTA yöresinden çıkan, düğün ve eğlencelerin bir numaralı şarkısı durumuna gelen 'Erik dalı' Filenin Sultanları'nın da turnuva şarkısı oldu. Kızlarmaç öncesi, sonrası ve molalarda bu şarkı ile motivasyonlarınıartırmakla kalmadı, Amerikalılara bu sözleriezberletti. Tribünler müziği duyduğu an oynamaya başladı. A Milli Takım'ın İtalyan hocası Santarelli de Erikdalı performansıyla sosyal medyada 'İtalyan görünümlüTürk", "Santarelli çoktanTürk olmuş" yorumları aldı. Şampiyonluk sonrası müzikle kendinden geçen İtalyan hoca zaferi, "İnanılmaz mutluve gururluyum. Bubaşarıda yıllarınemeği var" sözleriyle değerlendirdi.
BAŞKAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şampiyon kızları tebrik etti. Başkan Erdoğan, "FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunaulaşarak tarihi bir başarıyaimza atan, Türkiye'nin gururuFilenin Sultanları'nı en kalbi duygularımlatebrik ediyorum" derken Emine Erdoğan, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli KadınVoleybol Takımımızı gönüldentebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun" ifadesini kullandı. Kısa süre önce Real Madrid'e imza atan Arda Güler de kutlama yapan isimlerden biriydi.
30 MİLYON TL GELİR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Kupası ile federasyonun kasasına 1 milyon 127 bin 500dolar (yaklaşık 30 milyon TL) girdi. Turnuva boyunca 12 galibiyetten114 bin dolar kazanan Filenin Sultanları 3 mağlubiyete 13 bin500 dolar aldı. Toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolara ulaşıldı. Bu arada kızların başarısı dünya basınında da ses getirdi. İtalyan Corriere dello Sport,"İtalyan başantrenörDaniele Santarelli'nin Türkiye'siİtalya'nın yerini aldı. İki setlikdengeli bir maç sonunda EbrarKarakurt ve takım arkadaşlarıÇin'e üstün geldi" yorumunu yaptı.