Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin 100. yılında kupa kazandıkları ve dünyanın bir numarasına yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Üstündağ, "Türkiye'yi uyutmadık ama sonu iyi oldu. Türkiye artık bir voleybol ülkesi oldu.Onların ortaya koyduğu başarılarla Türkiye'de gençler voleybolcu olmak için salonlara koşuyorlar. Çok çalıştık ve başardık. Özveri, aile olmak, takım olmak bu işin perde arkasında başarıyı getiren faktörlerdi. Hep 'Bu sene o sene' diyorduk. Sonunda başardık.Ülkeyi sevindirdiğimiz, ilkleri başardığımız için mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.