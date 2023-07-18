“Türkiye’yi uykusuz bıraktık ama sonu iyi oldu. ‘Bu sene o sene’ diyorduk çok çalışarak başardık. Burada büyük bir özveri, aile ve takım olmak var”
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin 100. yılında kupa kazandıkları ve dünyanın bir numarasına yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Üstündağ, "Türkiye'yi uyutmadık ama sonu iyi oldu. Türkiye artık bir voleybol ülkesi oldu. Kadınlarımız Türk insanınınkarakteristik özelliğini ortaya koyarakbüyük bir başarıya imza attılar. Onların ortaya koyduğu başarılarla Türkiye'de gençler voleybolcu olmak için salonlara koşuyorlar. Çok çalıştık ve başardık. Özveri, aile olmak, takım olmak bu işin perde arkasında başarıyı getiren faktörlerdi. Hep 'Bu sene o sene' diyorduk. Sonunda başardık. Dünya devini kendievinde yıktık. Amerika'yı yarı finalde bu kadarkolay geçeceğimizi düşünmemiştim. 'Bu maçıkazanan şampiyon olur' demiştim, dediğim oldu. Ülkeyi sevindirdiğimiz, ilkleri başardığımız için mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.