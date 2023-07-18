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Giriş Tarihi: 18.7.2023 10:22

Wimbledon'ın final maçında raketini kıran Djokovic'e para cezası verildi

Wimbledon’ın final maçında raketini kıran Djokovic’e para cezası verildi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybettiği maç sırasında raketini kıran Sırp Novak Djokovic, para cezasına çarptırıldı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybettiği maç sırasında raketini kıran Sırp Novak Djokovic, para cezasına çarptırıldı.

Alcaraz'a 3-2 kaybettiği karşılaşmanın beşinci setinde, servis oyununu rakibine kırdırmasının ardından raketini file direğine çarparak kıran Djokovic'e, Wimbledon tarafından 6 bin 117 sterlin para cezası verildi.

Cezası turnuvadan aldığı para ödülünden düşürülen 36 yaşındaki tenisçi, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, o an sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle böyle bir eylemde bulunduğunu söylemişti.

Kariyerinin ilk Wimbledon zaferini yaşayan 20 yaşındaki Alcaraz, Djokovic'in 24. şampiyonluğa ulaşarak Margaret Court'a ait en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekoruna ortak olmasını engellemişti.

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Wimbledon'ın final maçında raketini kıran Djokovic'e para cezası verildi
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