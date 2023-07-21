TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, büyük zaferin perde arkasını anlattı: Hayalimiz büyük
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Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Takımımız'ın başarısının perde arkasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlattı. Başarınınardında planlı ve programlıbir sürecin olduğunu hatırlatanÜstündağ, uzun zamandırgeliştirdikleri projelerledaha da iyi günlere hazırlandıklarınıda söyledi. TVF Başkanı Üstündağ, tarihi zafere giden süreci şu sözlerle ifade etti: "Bir hedefin, hayalin, heyecanın yoksa başarılı olma şansın yok. Hayalinyoksa plan yapma, programyapma şansın yok. Heyecan olmasa bunları yapamazsın. Başarı tesadüf değil.
HEDEFİMİZ ALTIN!
Başarımızda en büyük pay sahibi, kulüplerimizin gerek altyapı gerek de üstyapıyla vermiş olduğu desteğidir. Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalarile dönmek. Turnuvadaşampiyon olmakla kalmadık,aynı zamanda dünyadabirinci sıraya geldik."
AVRUPA'DA ÖRNEĞI YOK
"BUGÜN Avrupa'da belki de örneği yok. Voleybol lisemiz var. Geçen yıl Brezilya'da namağlup dünya şampiyonu oldular. Okulda sadece voleybolcu yetiştirmiyoruz. Hakem de yetiştiriyoruz. İstatistik antrenörü, spor eğitimcileri yetiştiriyoruz. 1000 kişi başvuruyor yılda, 80-90 kişi alıyoruz. Türk voleybolunun milli başarısı 'okullu' olmasından geçiyor."
MALATYALI VARGAS!
VARGAS büyük bir transfer… Vargas'ı milli takıma kazandırdığımızda Sırbistan'a gitmek üzereydi, pasaportunu çıkartmıştı. İçimizden biri olması önemli. Şimdi Vargas'a 'nerelisin' diye soruyorlar. 'Başkan nereli ben oralıyım, Malatyalıyım' diyor. Malatya'ya Vargas'ı götürsek parçalayacaklar, dört gözle bekliyorlar.
VOLEYBOL LİSESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR Türkiye'nin ilk tematik spor okulu, TVF Lisesi 2009'dan bu yana bir yandan eğitimi ile göz kamaştırırken bir yandan da yetiştirdiği spor insanları ile önemli bir görevi yerine getiriyor. MEB genelgelerine uygunyetenek sınavı yapılarakher yıl 90 öğrenci alınanTVF Spor Lisesi'ndetoplam 12 sınıf bulunuyor. Toplam 23 oyuncuyu milli takımlara gönderen okul, ayrıca kulüplerin de altyapısına sporcu kaynağı sağlıyor.
'SPORCU FABRİKASIYIZ'
TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna, okulun artık sporcu fabrikası haline geldiğini söyledi. Milli başarının okuldan geçtiğini belirten Tuna, "Son iki yılın erkek voleybolunda Türkiye şampiyonuyuz. Ayrıca son Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya aldık. Buokul, Türkiye VoleybolFederasyonunun en önemliprojelerinden biri. Okuldatamamen dünya standartlarındabir çalışma var. Şuanda bir tane daha salonyapılıyor. Aynı kampüste 4 salonumuz olacak" ifadelerini kullandı.
ÜSTÜNDAĞ'DAN KIĞILI'YA ZİYARET
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı Ve Kiğılı Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem'i ziyaret etti. Uzun zamandır TVF'nin kadın ve erkek milli takımı giyim sponsoru olan Kiğılı'ya yapılan ziyarette başkan Üstündağ ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı turnuva başarısını kutlarken, uzun yıllar için iş birliği mesajı verildi.