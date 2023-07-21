TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, büyük zaferin perde arkasını anlattı: Hayalimiz büyük

Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Takımımız'ın başarısının perde arkasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlattı.TVF Başkanı Üstündağ, tarihi zafere giden süreci şu sözlerle ifade etti: "Bir hedefin, hayalin, heyecanın yoksa başarılı olma şansın yok.Heyecan olmasa bunları yapamazsın. Başarı tesadüf değil.Başarımızda en büyük pay sahibi, kulüplerimizin gerek altyapı gerek de üstyapıyla vermiş olduğu desteğidir. Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var."BUGÜN Avrupa'da belki de örneği yok. Voleybol lisemiz var. Geçen yıl Brezilya'da namağlup dünya şampiyonu oldular. Okulda sadece voleybolcu yetiştirmiyoruz. Hakem de yetiştiriyoruz. İstatistik antrenörü, spor eğitimcileri yetiştiriyoruz. 1000 kişi başvuruyor yılda, 80-90 kişi alıyoruz. Türk voleybolunun milli başarısı 'okullu' olmasından geçiyor."VARGAS büyük bir transfer… Vargas'ı milli takıma kazandırdığımızda Sırbistan'a gitmek üzereydi, pasaportunu çıkartmıştı. İçimizden biri olması önemli. Şimdi Vargas'a 'nerelisin' diye soruyorlar. 'Başkan nereli ben oralıyım, Malatyalıyım' diyor. Malatya'ya Vargas'ı götürsek parçalayacaklar, dört gözle bekliyorlar.ürkiye'nin ilk tematik spor okulu, TVF Lisesi 2009'dan bu yana bir yandan eğitimi ile göz kamaştırırken bir yandan da yetiştirdiği spor insanları ile önemli bir görevi yerine getiriyor.Toplam 23 oyuncuyu milli takımlara gönderen okul, ayrıca kulüplerin de altyapısına sporcu kaynağı sağlıyor.TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna, okulun artık sporcu fabrikası haline geldiğini söyledi. Milli başarının okuldan geçtiğini belirten Tuna, "Son iki yılın erkek voleybolunda Türkiye şampiyonuyuz. Ayrıca son Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya aldık.Aynı kampüste 4 salonumuz olacak" ifadelerini kullandı.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı Ve Kiğılı Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem'i ziyaret etti. Uzun zamandır TVF'nin kadın ve erkek milli takımı giyim sponsoru olan Kiğılı'ya yapılan ziyarette başkan Üstündağ ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı turnuva başarısını kutlarken, uzun yıllar için iş birliği mesajı verildi.