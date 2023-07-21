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Giriş Tarihi: 21.7.2023

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, büyük zaferin perde arkasını anlattı: Hayalimiz büyük

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, büyük zaferin perde arkasını anlattı: Hayalimiz büyük
Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Takımımız'ın başarısının perde arkasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlattı. Başarının ardında planlı ve programlı bir sürecin olduğunu hatırlatan Üstündağ, uzun zamandır geliştirdikleri projelerle daha da iyi günlere hazırlandıklarını da söyledi. TVF Başkanı Üstündağ, tarihi zafere giden süreci şu sözlerle ifade etti: "Bir hedefin, hayalin, heyecanın yoksa başarılı olma şansın yok. Hayalin yoksa plan yapma, program yapma şansın yok. Heyecan olmasa bunları yapamazsın. Başarı tesadüf değil.



HEDEFİMİZ ALTIN!
Başarımızda en büyük pay sahibi, kulüplerimizin gerek altyapı gerek de üstyapıyla vermiş olduğu desteğidir. Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Turnuvada şampiyon olmakla kalmadık, aynı zamanda dünyada birinci sıraya geldik."

AVRUPA'DA ÖRNEĞI YOK
"BUGÜN Avrupa'da belki de örneği yok. Voleybol lisemiz var. Geçen yıl Brezilya'da namağlup dünya şampiyonu oldular. Okulda sadece voleybolcu yetiştirmiyoruz. Hakem de yetiştiriyoruz. İstatistik antrenörü, spor eğitimcileri yetiştiriyoruz. 1000 kişi başvuruyor yılda, 80-90 kişi alıyoruz. Türk voleybolunun milli başarısı 'okullu' olmasından geçiyor."

MALATYALI VARGAS!
VARGAS büyük bir transfer… Vargas'ı milli takıma kazandırdığımızda Sırbistan'a gitmek üzereydi, pasaportunu çıkartmıştı. İçimizden biri olması önemli. Şimdi Vargas'a 'nerelisin' diye soruyorlar. 'Başkan nereli ben oralıyım, Malatyalıyım' diyor. Malatya'ya Vargas'ı götürsek parçalayacaklar, dört gözle bekliyorlar.



VOLEYBOL LİSESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Türkiye'nin ilk tematik spor okulu, TVF Lisesi 2009'dan bu yana bir yandan eğitimi ile göz kamaştırırken bir yandan da yetiştirdiği spor insanları ile önemli bir görevi yerine getiriyor. MEB genelgelerine uygun yetenek sınavı yapılarak her yıl 90 öğrenci alınan TVF Spor Lisesi'nde toplam 12 sınıf bulunuyor. Toplam 23 oyuncuyu milli takımlara gönderen okul, ayrıca kulüplerin de altyapısına sporcu kaynağı sağlıyor.

'SPORCU FABRİKASIYIZ'
TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna, okulun artık sporcu fabrikası haline geldiğini söyledi. Milli başarının okuldan geçtiğini belirten Tuna, "Son iki yılın erkek voleybolunda Türkiye şampiyonuyuz. Ayrıca son Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya aldık. Bu okul, Türkiye Voleybol Federasyonunun en önemli projelerinden biri. Okulda tamamen dünya standartlarında bir çalışma var. Şu anda bir tane daha salon yapılıyor. Aynı kampüste 4 salonumuz olacak" ifadelerini kullandı.




ÜSTÜNDAĞ'DAN KIĞILI'YA ZİYARET
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı Ve Kiğılı Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem'i ziyaret etti. Uzun zamandır TVF'nin kadın ve erkek milli takımı giyim sponsoru olan Kiğılı'ya yapılan ziyarette başkan Üstündağ ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı turnuva başarısını kutlarken, uzun yıllar için iş birliği mesajı verildi.

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, büyük zaferin perde arkasını anlattı: Hayalimiz büyük
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