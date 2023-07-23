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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Sporda da yüksekten uçacağız

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Sporda da yüksekten uçacağız

THY Voleybol Kulübü, ligde fırtına gibi esmek için transfer şov yaparken, Başkan Ahmet Bolat hedeflerini SABAH Spor'a anlattı: "Zirveyi hedefliyorsanız, efsaneleri getirmek zorundasınız. O yüzden saygın, kendini kanıtlamış ve sayısız şampiyonluk yaşamış Ze Roberto'yu takımın başına getirdik." "Bu sezon Sultanlar Ligi, CEV ve Türkiye Kupası için yarışacağız. Amacımız bu üç kulvarda da şampiyonluk. Büyük sıçramayı yapacak bir takım ve teknik heyet kurduk." "Sporcularımız hem ülkede hem de dünyada bizi temsil ediyor. Bu nedenle aynı zamanda marka elçilerimiz. Üzerinde Türk Bayrağı ve logomuzun olduğu formamız kutsaldır."

THY Voleybol Kulübü yeni sezondaki iddiasını yaptığı transferlerle ortaya koydu. Takımın başına dünyaca ünlü Brezilyalı başantrenör Ze Roberto'yu getirdi. Macris Carneiro, Julia Bergmann, Anthi Valilantonaki, Diana Alecrim, Sıla Çalışkan, Neriman Özsoy, Kübra Çalışkan gibi isimlerle kadro güçlendirildi. İç transferde Van Ryk, Şeyman Ercan, Dicle Nur Babat, Melis Yılmaz ve Buse Kayacan Sonsırma ile yeni imzalar atıldı. Biz de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olan aynı zamanda Türk Hava Yolları Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Ahmet Bolat'a iddialı takımı ve hedeflerini sorduk.
Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Ze Roberto ile 1 yıllık sözleşme imzaladınız. Brezilyalı hocayı alma fikri nasıl oluştu?
Türk Hava Yolları markası, havacılıkta nasıl hep zirveyi hedefliyorsa, spor kulübü olarak da kendi arenamızda hedefimiz her zaman en yükseklerde uçmaktır. Bundan dolayı Türk Hava Yolları gibi global bir markaya yakışacak ve transferi ses getirecek bir antrenör getirmeliydik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda uluslararası arenada saygın, kendini kanıtlamış, daha önce buraları yaşamış, sayısız başarı sahibi ve çok sevilen bir spor adamı olan Ze Roberto ile anlaşma kararı aldık. Sultanlar Ligi'ndeki 6. sezonumuzda onun gibi bir antrenörle anlaşma sağlamanın büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Transfer sürecinde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.

3 KUPAYI DA İSTİYORUZ
Türk Hava Yolları dünya markası güçlü bir marka. Türk Hava Yolları Spor Kulübü Başkanı olarak sizin hedefiniz nedir?
Kulübümüzün voleybol alanında hedefi; öncelikle bulunduğu yeri sağlamlaştırmak, sonrasında ise başarı basamaklarını teker teker ve emin adımlarla çıkmak olmuştur. Voleybol takımımız, kurulduğu günden bugüne kadar bunu başardı. Türk Hava Yolları Spor Kulübü olarak daha büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var. Hedeflerimizi büyüttük. Bu sezon CEV Kupası, Sultanlar Ligi ve Türkiye Kupası için yarışacağız. Amacımız üç kupayı da almak.

ALTYAPIMIZ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
Bu sezon nasıl bir kadro kurulacak? Yıldızlar Türk Hava Yolları uçaklarıyla İstanbul'a inmeye devam edecek mi?
Kulüp tarihimizin en ses getiren kadrosunu kurduk. Takımımız ve teknik ekibimiz yıldızlarla dolu. Ayrıca bir kulübün bulunduğu yeri ve gelecek hedeflerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan birisi de altyapısıdır. Bu alanda yaptığımız yatırımlar da meyvelerini vermeye başladı. Her geçen gün daha fazla genç sporcu yetiştiriyor, yetiştirdiğimiz sporcuları milli takımlara gönderiyoruz. En büyük amacımız, tüm yaş grubu takımlarımızın her sene İstanbul ve Türkiye Şampiyonalarında dereceye girebilmesi. Ayrıca altyapı çalışmalarımız neticesinde yetişen sporcularımızı, hem A takım kadromuza hem de milli takımlara göndermeyi hedefliyoruz.



OYUNCULAR MARKA ELÇİMİZ
Takım kurarken teknik ekibinden, oyuncusuna öncelikleriniz nelerdi?
Sporcuların kariyerleri, form durumları, geleceğe yönelik vereceği sinyallerin yanında ahlâki değerler de bizim için öncelikli. Kişinin insani ve sporcu karakteri, markamıza bağlılıkla hizmet edebilmek adına gösterdikleri tutku, şimdiki ve gelecek nesillere örnek teşkil edebilme potansiyelleri gibi birçok elementi göz önünde bulunduruyoruz. Spor kulübümüzün her bir üyesini Türk Hava Yolları ailesinin parçası olarak görüyoruz. Hepsi bizim marka elçimiz. Üzerinde Türk Bayrağı ve ortaklığımızın logosunu taşıyan formamız bizim için kutsaldır.

BU YOLCULUĞUN DURAĞI YOK
Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Hedefimiz nedir?
Geçtiğimiz sezon CEV Avrupa Kupası'nı kıl payı kaçırdık. Önümüzdeki sezon bu kupayı kesinlikle müzemize getirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçte bir takım kurduk. Sporcu ve antrenörlerimizin birçoğunun şahsi koleksiyonlarında sayısız kupa ve madalya var. Takımımıza güvenim tam.
Türkiye voleybol ülkesi, dünyada da voleybolun merkezi. Bu sporu daha da ileri taşımak için neler yapılabilir?
Ülke olarak hem milli takımlar hem de kulüpler seviyesinde aldığımız başarılar aslında onlarca yıl önce ekilen küçük tohumların bugünkü meyvesidir. Ama bu yolculuğun bir son durağı yok. Daha gidecek uzun yollarımız, kazanacak çok başarımız var. 15-20 sene sonrasının olimpiyat oyunları hazırlıkları aslında şimdiden başlar. Hem Türk sporuna verdiğimiz desteklerle hem de dünyanın en prestijli turnuvalarına verdiğimiz sponsorluklarla Türk Hava Yolları markası her zaman bir öncüdür.

ŞAMPİYONLARIMIZIN YANINDAYIZ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, NBA'ye sponsorluk yapıyorsunuz aynı şekilde basketbol Euroleague'e destek veriyorsunuz. Voleybol dışında başka bir branşa girmeyi düşünüyor musunuz?
Türk Hava Yolları olarak güçlü bir desteğin yeni başarılar getirdiğine inanıyoruz. Kulüpler bazında dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olmanın heyecanını yaşadık. Ayrıca ülkemizin en değerli kurumlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na ve milli futbol takımlarımıza 2008 yılından bu yana verdiğimiz desteği de sürdürmeye devam edeceğiz. Futbolun yanı sıra Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en seçkin organizasyonu olan EuroLeague, 2010-2011 sezonundan itibaren tümüyle Turkish Airlines Euro- League adıyla düzenlenmeye başladı ve 2025 yılına kadar turnuvanın isim sponsoruyuz. A Milli Basketbol Takımı'nın ana sponsorluğunu da biz yapıyoruz. Golf, binicilik ve daha birçok organizasyonun sponsorluklarını üstleniyoruz. Önümüzdeki sezon özelinde ise ulusal kulüplerimize ilişkin planlamalarımız henüz netleşmedi. Yıllardır süre gelen stratejimiz ise Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış kulüplerimize ve ilgili sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil eden kulüplerimize sponsor olmaya devam etmek istiyoruz.

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