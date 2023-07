Sporda da yüksekten uçacağız

THY Voleybol Kulübü yeni sezondaki iddiasını yaptığı transferlerle ortaya koydu. Takımın başına dünyaca ünlügetirdi.gibi isimlerle kadro güçlendirildi. İç transferdeile yeni imzalar atıldı. Biz deiddialı takımı ve hedeflerini sorduk.Türk Hava Yolları markası, havacılıkta nasıl hep zirveyi hedefliyorsa, spor kulübü olarak da kendi arenamızda hedefimiz her zaman en yükseklerde uçmaktır. Bundan dolayıYaptığımız araştırmalar sonucunda uluslararası arenada saygın, kendini kanıtlamış, daha önce buraları yaşamış, sayısız başarı sahibi ve çok sevilen bir spor adamı olan Ze Roberto ile anlaşma kararı aldık.Transfer sürecinde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.Kulübümüzün voleybol alanında hedefi; öncelikle bulunduğu yeri sağlamlaştırmak, sonrasında ise başarı basamaklarını teker teker ve emin adımlarla çıkmak olmuştur. Voleybol takımımız, kurulduğu günden bugüne kadar bunu başardı.Hedeflerimizi büyüttük. Bu sezon CEV Kupası, Sultanlar Ligi ve Türkiye Kupası için yarışacağız. Amacımız üç kupayı da almak.Kulüp tarihimizin en ses getiren kadrosunu kurduk. Takımımız ve teknik ekibimiz yıldızlarla dolu.Bu alanda yaptığımız yatırımlar da meyvelerini vermeye başladı. Her geçen gün daha fazla genç sporcu yetiştiriyor, yetiştirdiğimiz sporcuları milli takımlara gönderiyoruz.Ayrıca altyapı çalışmalarımız neticesinde yetişen sporcularımızı, hem A takım kadromuza hem de milli takımlara göndermeyi hedefliyoruz.Sporcuların kariyerleri, form durumları, geleceğe yönelik vereceği sinyallerin yanında ahlâki değerler de bizim için öncelikli. Kişinin insani ve sporcu karakteri, markamıza bağlılıkla hizmet edebilmek adına gösterdikleri tutku, şimdiki ve gelecek nesillere örnek teşkil edebilme potansiyelleri gibi birçok elementi göz önünde bulunduruyoruz.Üzerinde Türk Bayrağı ve ortaklığımızın logosunu taşıyan formamız bizim için kutsaldır.Geçtiğimiz sezonÖnümüzdekisezon bu kupayı kesinliklemüzemize getirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçte bir takım kurduk. Sporcu ve antrenörlerimizin birçoğunun şahsi koleksiyonlarında sayısız kupa ve madalya var. Takımımıza güvenim tam.Ülke olarak hem milli takımlar hem de kulüpler seviyesinde aldığımız başarılar aslındaAma bu yolculuğun bir son durağı yok. Daha gidecek uzun yollarımız, kazanacak çok başarımız var.Hem Türk sporuna verdiğimiz desteklerle hem de dünyanın en prestijli turnuvalarına verdiğimiz sponsorluklarla Türk Hava Yolları markası her zaman bir öncüdür.Türk Hava Yolları olarak güçlü bir desteğin yeni başarılar getirdiğine inanıyoruz. Kulüpler bazında dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olmanın heyecanını yaşadık. Ayrıca ülkemizin en değerli kurumlarındanFutbolun yanı sıra Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en seçkin organizasyonu olan EuroLeague, 2010-2011 sezonundan itibaren tümüyle Turkish Airlines Euro- League adıyla düzenlenmeye başladı veA Milli Basketbol Takımı'nın ana sponsorluğunu da biz yapıyoruz.Önümüzdeki sezon özelinde ise ulusal kulüplerimize ilişkin planlamalarımız henüz netleşmedi. Yıllardır süre gelen stratejimiz ise