Sporda da yüksekten uçacağız

THY Voleybol Kulübü, ligde fırtına gibi esmek için transfer şov yaparken, Başkan Ahmet Bolat hedeflerini SABAH Spor'a anlattı: "Zirveyi hedefliyorsanız, efsaneleri getirmek zorundasınız. O yüzden saygın, kendini kanıtlamış ve sayısız şampiyonluk yaşamış Ze Roberto'yu takımın başına getirdik." "Bu sezon Sultanlar Ligi, CEV ve Türkiye Kupası için yarışacağız. Amacımız bu üç kulvarda da şampiyonluk. Büyük sıçramayı yapacak bir takım ve teknik heyet kurduk." "Sporcularımız hem ülkede hem de dünyada bizi temsil ediyor. Bu nedenle aynı zamanda marka elçilerimiz. Üzerinde Türk Bayrağı ve logomuzun olduğu formamız kutsaldır."
THY Voleybol Kulübü yeni sezondaki iddiasını yaptığı transferlerle ortaya koydu. Takımın başına dünyaca ünlü Brezilyalı başantrenör ZeRoberto'yu getirdi. MacrisCarneiro, Julia Bergmann,Anthi Valilantonaki, DianaAlecrim, Sıla Çalışkan,Neriman Özsoy, KübraÇalışkan gibi isimlerle kadro güçlendirildi. İç transferde Van Ryk,Şeyman Ercan, Dicle NurBabat, Melis Yılmaz veBuse Kayacan Sonsırma ile yeni imzalar atıldı. Biz de Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanıolan aynı zamanda TürkHava Yolları Spor KulübüBaşkanlığı görevini deyürüten Prof. Dr. AhmetBolat'a iddialı takımı ve hedeflerini sorduk. Dünyanın en iyi antrenörleriarasında gösterilenZe Roberto ile 1 yıllıksözleşme imzaladınız.Brezilyalı hocayı alma fikrinasıl oluştu?
Türk Hava Yolları markası, havacılıkta nasıl hep zirveyi hedefliyorsa, spor kulübü olarak da kendi arenamızda hedefimiz her zaman en yükseklerde uçmaktır. Bundan dolayı Türk Hava Yolları gibi globalbir markaya yakışacakve transferi ses getirecekbir antrenör getirmeliydik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda uluslararası arenada saygın, kendini kanıtlamış, daha önce buraları yaşamış, sayısız başarı sahibi ve çok sevilen bir spor adamı olan Ze Roberto ile anlaşma kararı aldık. SultanlarLigi'ndeki 6. sezonumuzdaonun gibi bir antrenörleanlaşma sağlamanınbüyük bir başarı olduğunudüşünüyorum. Transfer sürecinde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum.
3 KUPAYI DA İSTİYORUZ Türk Hava Yollarıdünya markası güçlü birmarka. Türk Hava YollarıSpor Kulübü Başkanı olaraksizin hedefiniz nedir?
Kulübümüzün voleybol alanında hedefi; öncelikle bulunduğu yeri sağlamlaştırmak, sonrasında ise başarı basamaklarını teker teker ve emin adımlarla çıkmak olmuştur. Voleybol takımımız, kurulduğu günden bugüne kadar bunu başardı. Türk Hava Yolları Spor Kulübüolarak daha büyük birsıçramaya ihtiyacımız var. Hedeflerimizi büyüttük. Bu sezon CEV Kupası, Sultanlar Ligi ve Türkiye Kupası için yarışacağız. Amacımız üç kupayı da almak.
ALTYAPIMIZ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI Bu sezon nasıl bir kadro kurulacak?Yıldızlar Türk Hava Yolları uçaklarıylaİstanbul'a inmeye devam edecek mi?
Kulüp tarihimizin en ses getiren kadrosunu kurduk. Takımımız ve teknik ekibimiz yıldızlarla dolu. Ayrıcabir kulübün bulunduğu yeri ve gelecek hedeflerini sağlamlaştıranen önemli unsurlardan birisi de altyapısıdır. Bu alanda yaptığımız yatırımlar da meyvelerini vermeye başladı. Her geçen gün daha fazla genç sporcu yetiştiriyor, yetiştirdiğimiz sporcuları milli takımlara gönderiyoruz. En büyük amacımız, tüm yaş grubu takımlarımızınher sene İstanbul ve Türkiye Şampiyonalarında dereceyegirebilmesi. Ayrıca altyapı çalışmalarımız neticesinde yetişen sporcularımızı, hem A takım kadromuza hem de milli takımlara göndermeyi hedefliyoruz.
OYUNCULAR MARKA ELÇİMİZ Takım kurarken teknikekibinden, oyuncusunaöncelikleriniz nelerdi?
Sporcuların kariyerleri, form durumları, geleceğe yönelik vereceği sinyallerin yanında ahlâki değerler de bizim için öncelikli. Kişinin insani ve sporcu karakteri, markamıza bağlılıkla hizmet edebilmek adına gösterdikleri tutku, şimdiki ve gelecek nesillere örnek teşkil edebilme potansiyelleri gibi birçok elementi göz önünde bulunduruyoruz. Spor kulübümüzün her birüyesini Türk Hava Yollarıailesinin parçası olarak görüyoruz.Hepsi bizim markaelçimiz. Üzerinde Türk Bayrağı ve ortaklığımızın logosunu taşıyan formamız bizim için kutsaldır.
BU YOLCULUĞUN DURAĞI YOK Avrupa'da Türkiye'yitemsil edeceksiniz. Hedefimiz nedir?
Geçtiğimiz sezon CEVAvrupa Kupası'nı kıl payıkaçırdık. Önümüzdekisezon bu kupayı kesinliklemüzemize getirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçte bir takım kurduk. Sporcu ve antrenörlerimizin birçoğunun şahsi koleksiyonlarında sayısız kupa ve madalya var. Takımımıza güvenim tam. Türkiye voleybol ülkesi,dünyada da voleybolunmerkezi. Bu sporudaha da ileri taşımak içinneler yapılabilir?
Ülke olarak hem milli takımlar hem de kulüpler seviyesinde aldığımız başarılar aslında onlarcayıl önce ekilen küçük tohumlarınbugünkü meyvesidir. Ama bu yolculuğun bir son durağı yok. Daha gidecek uzun yollarımız, kazanacak çok başarımız var. 15-20 sene sonrasınınolimpiyat oyunlarıhazırlıkları aslında şimdidenbaşlar. Hem Türk sporuna verdiğimiz desteklerle hem de dünyanın en prestijli turnuvalarına verdiğimiz sponsorluklarla Türk Hava Yolları markası her zaman bir öncüdür.
ŞAMPİYONLARIMIZIN YANINDAYIZ UEFA Şampiyonlar Ligi'ne,NBA'ye sponsorluk yapıyorsunuzaynı şekilde basketbol Euroleague'edestek veriyorsunuz. Voleyboldışında başka bir branşagirmeyi düşünüyor musunuz?
Türk Hava Yolları olarak güçlü bir desteğin yeni başarılar getirdiğine inanıyoruz. Kulüpler bazında dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olmanın heyecanını yaşadık. Ayrıca ülkemizin en değerli kurumlarından TürkiyeFutbol Federasyonu'na ve milli futboltakımlarımıza 2008 yılından bu yanaverdiğimiz desteği de sürdürmeyedevam edeceğiz. Futbolun yanı sıra Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en seçkin organizasyonu olan EuroLeague, 2010-2011 sezonundan itibaren tümüyle Turkish Airlines Euro- League adıyla düzenlenmeye başladı ve 2025 yılına kadar turnuvanın isimsponsoruyuz. A Milli Basketbol Takımı'nın ana sponsorluğunu da biz yapıyoruz. Golf, binicilik ve daha birçokorganizasyonun sponsorluklarını üstleniyoruz. Önümüzdeki sezon özelinde ise ulusal kulüplerimize ilişkin planlamalarımız henüz netleşmedi. Yıllardır süre gelen stratejimiz ise Süper Lig tarihindeşampiyonluk yaşamış kulüplerimizeve ilgili sezonda ülkemizi Avrupa'datemsil eden kulüplerimize sponsorolmaya devam etmek istiyoruz.