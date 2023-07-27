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Giriş Tarihi: 27.7.2023 10:24

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek

Formula 1’de sezonun 13. etabı Belçika’da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.

Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 18.00, sprint yarışı 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30, yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 9, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 90

- Takımlar

1. Red Bull: 452

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 167

5. McLaren: 87

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Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek
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