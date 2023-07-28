Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
Giriş Tarihi: 28.7.2023 20:32

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

AA
F1 Belçika Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 46.988 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.057 saniye arkasındaki Sergio Perez (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.099 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) da 3'üncülüğü elde etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.46.168 ile en hızlı turu atmasına karşın izin verilenden daha fazla vites kutusu kullandığı için 5 sıra ceza aldı. Hollandalı sürücü, pazar günü yarışa 6. sıradan başlayacak.

Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

44 turluk yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti
İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
SON DAKİKA | "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar
Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
CHP, FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA