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Giriş Tarihi: 3.8.2023 14:06

Somalili 'göbekli atlet', Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevinden etti

DHA
Somalili ’göbekli atlet’, Atletizm Federasyonu Başkanı’nı görevinden etti

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir’in 'görevi kötüye kullanma ve nepotizm' gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu. Çin’de düzenlenen 31. Yaz Dünya Üniversite Oyunları’nda 100 metre koşusunda Somali adına yarışan Nasro Abukar Ali’nin ise bir sporcu ya da koşucu olmadığı ifade edildi.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık, Çin'de düzenlenen son oyunlara katılan kişilerle ilgili bir soruşturma yürüttü. Elde edilen sonuçlarda, Nasro Abukar Ali'nin sporcu ya da koşucu olmadığı ortaya çıktı. Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir, yetkisini kötüye kullanma, nepotizm (akraba kayırma) ve ulusun adını uluslararası arenada karalama eylemlerinde bulunmuştur" denildi.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde, Çin'de düzenlenen 31. Yaz Dünya Üniversite Oyunları'nda 100 metre kadınlar koşusunda Somalili koşucu Abukar Ali'nin görüntüleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşılan görüntülerde, Abukar Ali'nin 'zinde' görünmediği ve 'göbekli' olması dikkat çekmişti. Ayrıca diğer koşucular yarışı kısa sürede bitirirken, Abukar Ali'nin hafif tempoda koşarak yarışı tamamladığı görülmüştü. Sosyal medyada görüntüyü izleyen Somalili kullanıcılar, "Neden tüm ulusu bu şekilde utandırıyoruz ki?" ifadelerini kullanırken, bazıları da "Bu bir şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

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Somalili 'göbekli atlet', Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevinden etti
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