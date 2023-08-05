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Giriş Tarihi: 5.8.2023 15:09

Güreşçi Cemal Yusuf Bakır'a YETEV Başkanı Bilal Erdoğan plaket verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güreşçi Cemal Yusuf Bakır’a YETEV Başkanı Bilal Erdoğan plaket verdi

İstanbul'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 110 kg'da mücadele eden Yenidoğu Okulları öğrencisi Milli Güreşçi Cemal Yusuf Bakır, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Dünya şampiyonluğunu göğüsleyen Bakır'a Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan plaket verdi.

İstanbul'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 110 kg'da mücadele eden Yenidoğu Okulları öğrencisi Cemal Yusuf Bakır, finalde rakibini yenerek Dünya Şampiyonu sahibi oldu. YETEV Okulları Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, altın madalya kazanan başarılı güreşçiye plaket verdi.

'OKULLARIMIZDA BAŞARILI SPORCULARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ"

Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törene, Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, şampiyon güreşçi Cemal Yusuf Bakır ve okul yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, YETEV Okulları bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan anlaşmayla başarılı sporcuları eğitim dönemlerinde desteklediklerini vurguladı. Şampiyon sporcunun babadan güreşçi olduğunu ve 3 kardeşinin de güreşle ilgilendiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yusuf kardeşimiz 2 yıldır Dünya Şampiyonu oluyor. Bu sene de bizi gururlandırdı, bayrağımızı göndere çektirdi, İstiklal Marşı'nı okuttu. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Biz okullarımızda, bu tür sporcu kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Daha nice başarılar getirecekler. Allah güç kuvvet versin" dedi.

Cemal Yusuf Bakır da ailesi, okul yöneticileri ile öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bu süreçte yanımda oldular. Turnuva hâlâ devam ediyor, sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah en iyi neticelerle sonuçlandırırlar. Buraya davet ettikleri için okuluma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Güreşçi Cemal Yusuf Bakır'a YETEV Başkanı Bilal Erdoğan plaket verdi
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