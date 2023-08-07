Milli okçumuz Mete Gazoz, yine gururlandırdı. Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde sahne alanYarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 mağlup eden Mete, finalde de hata yapmayarak okçuluk tarihimizde bunu başaran ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.Gazoz ayrıca Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı ile dünya ikincisi olmuştu. Milli okçu Mete Gazoz,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Mete Gazoz'u telefonla arayıp kutladı. Erdoğan,dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı gönderide ise "Ata sporumuz okçulukta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.da Mete Gazoz'u tebrik edip, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.Altın çocuk Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz açıklamalarda bulundu.diyen baba Gazoz, "Bedensel gelişim olmazsa zihinsel gelişim de olmuyor. Okçulukta ve diğer branşlarda alttan gelen birçok sporcu var. Akademik kariyeri olan milli takım sporcularımız da var. Spor zekâ işidir. Bedenini kullanmak zekâ gerektirir. Ben her zaman çocuğuma güvendim, inandım. Çocukların yanında olun, eğitimin, sporun destekleyicisi olun" dedi.Tarihi zaferi büyük bir mutlulukla değerlendiren başarılı sporcumuz Mete, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i zaten seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Takım kotası daha önemli. O yarışmada ağlamadım finallerim olduğu için ama şimdi ağlayabilirim.Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım" dedi.