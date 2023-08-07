Son dakika haberleri: Altın çocuk Mete Gazoz! Dünya şampiyonluğuyla bir ilki başardı

Milli okçumuz Mete Gazoz, yine gururlandırdı. Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde sahne alan 24 yaşındaki sporcu, Kanadalı Eric Peters'i 6-4 devirerek altın madalyaya uzandı. Yarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 mağlup eden Mete, finalde de hata yapmayarak okçuluk tarihimizde bunu başaran ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti. Olimpiyat şampiyonu Mete, bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı. Gazoz ayrıca Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı ile dünya ikincisi olmuştu. Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıkıp Tokyo'da ilk altın madalyasını kazanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Mete Gazoz'u telefonla arayıp kutladı. Erdoğan, "Tebrik ediyorum Mete, gözlerinden öpüyorum. Bu başarından sonra olimpiyat oyunlarında da aynı neticeyi alacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı gönderide ise "Ata sporumuz okçulukta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Mete Gazoz'u tebrik edip, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

BABA METİN GAZOZ: GENÇLERE GÜZEL BİR ÖRNEK

Altın çocuk Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz açıklamalarda bulundu. "Türk sporuna gönül veren gençlere güzel bir örnek olmuştur" diyen baba Gazoz, "Bedensel gelişim olmazsa zihinsel gelişim de olmuyor. Okçulukta ve diğer branşlarda alttan gelen birçok sporcu var. Akademik kariyeri olan milli takım sporcularımız da var. Spor zekâ işidir. Bedenini kullanmak zekâ gerektirir. Ben her zaman çocuğuma güvendim, inandım. Çocukların yanında olun, eğitimin, sporun destekleyicisi olun" dedi.

"GEZEGENİN EN İYİSİ BENİM"

Tarihi zaferi büyük bir mutlulukla değerlendiren başarılı sporcumuz Mete, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i zaten seviyordum, şimdi daha çok seviyorum. Takım kotası daha önemli. O yarışmada ağlamadım finallerim olduğu için ama şimdi ağlayabilirim. Şu anda dünyada benden mutlusu yoktur. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım" dedi.