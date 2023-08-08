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Giriş Tarihi: 8.8.2023

‘Türkiye’ye armağan olsun’

‘Türkiye’ye armağan olsun’

Berlin’de Dünya şampiyonu olarak büyük gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz, kendisine destek verenlere teşekkür etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanarak tarihe geçen Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak özel olarak kutladığı Mete, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Çok mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "Herkese teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil bütün Türk Milleti'nin. Ancak daha önemlisi 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk. 2024 Paris'e takım halinde gideceğiz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz Paris'te hem takımlarda hem de ferdi olarak şampiyon olmak" dedi.



İSTANBUL'DAN PARİS'E UÇTU
İstanbul'da çiçeklerle karşılanan Mete Gazoz, 15-20 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Dünya Kupası 4. ayak müsabakaları için İstanbul Havalimanı'nda aktarma yaparak Paris'e uçtu.

COELHO'DAN ÖZEL KUTLAMA
DÜNYACA ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u sosyal medyadan kutladı. Milli sporcu, 'Okçu'nun Yolu' isimli kitabını kendisine adayan Coelho'ya "Çok teşekkürler" mesajıyla yanıt verdi.

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