‘Türkiye’ye armağan olsun’

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanarak tarihe geçen Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz İstanbul'a geldi. CumhurbaşkanıÇok mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "Herkese teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil bütün Türk Milleti'nin. Ancak daha önemlisi 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk.Bundan sonraki hedefimiz Paris'te hem takımlarda hem de ferdi olarak şampiyon olmak" dedi.ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u sosyal medyadan kutladı. Milli sporcu, 'Okçu'nun Yolu' isimli kitabını kendisine adayan Coelho'ya "Çok teşekkürler" mesajıyla yanıt verdi.