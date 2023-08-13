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Giriş Tarihi: 13.8.2023 13:15

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Yol Bisikleti Yarışı'nın startını verdi!

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Yol Bisikleti Yarışı’nın startını verdi!

'Turkcell GranFondo' İstanbul heyecanı 3. kez boğazın incisi Beykoz’da yaşandı. Yaklaşık 2 bin sporcu boğazın eşsiz manzarasında pedal çevirdi. Yarışın startını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gerçekleştirdi. Bakan Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini ve yayılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı'nın startını Beykoz Belediyesi'nin önünden verdi.

Yarışın başlamasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, çok güzel bir etkinlikte olduklarını belirterek, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesi için bakanlık olarak federasyonumuzla ve sponsorlarımızla beraber çalışıyoruz. Bisiklet, bir yaşam tarzı. Avrupa'da ve pek çok ülkede bunu görebiliyoruz. Fransa'da ve İtalya'da bisiklet turları oluyor. Biz de Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde bisiklet turları organize ediyoruz ama bunları iller bazına taşımamız lazım. Bisikletseverlerle konuştuk. Çok güzel bir atmosfer var. Başta Turkcell olmak üzere sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet sporunun ülkemizde yayılmasını arzu ediyoruz. İnsanlara, işe giderken kısa mesafede bisiklet kullanmalarını tavsiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin spor yapması gerektiğini vurgulayan Bak, "Yaklaşık 1300'e yakın katılımcı var. Kısa ve uzun parkurlarımız mevcut. Kısa parkurda daha fazla katılım var. Sporculara başarılar diliyoruz. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye'de pek çok yerde spor tesisi yapıldı. Bisiklete de önem veriyoruz ve gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yarışa büyük ilgi

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı'na 38 ülkeden amatör bisikletçiler katılıyor.

Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı gibi İstanbul'un tarihi yerlerinden geçecek bisikletçiler, yarışı Beykoz Korusu'nda tamamlayacak.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Yol Bisikleti Yarışı'nın startını verdi!
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