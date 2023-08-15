Kadın voleybolunda 33. Avrupa Şampiyonası başlıyor!

AA'nın, 33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırladığı ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin ilkinde turnuva tarihindeki şampiyon ülkeler ele alındı.

İlki 1949 yılında düzenlenen ve o dönemki adlarıyla Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya'nın yanı sıra Polonya, Romanya, Fransa ve Macaristan olmak üzere 6 ülkenin katıldığı turnuvayı Sovyetler kazandı.

Sonraki yıllarda katılımcı ülke sayısı giderek artarken şampiyonanın ilk 17 yılında Sovyetler Birliği toplam 13 kez kupaya uzanarak bir rekora imzasını attı.

Rusya 6 şampiyonluk elde etti

Şampiyonanın ilk yıllarında daha az ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvalara dönemin ülkesi Sovyetler Birliği adeta damgasını vururken, Sovyetler'in dağılmasıyla bu kez Rusya elde ettiği şampiyonluklarla ön plana çıktı.

1993, 1997, 1999, 2001, 2013 ve son olarak da 2015'te şampiyonluğa ulaşan Rusya, son 3 şampiyonada ise şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı.

İtalya ve Sırbistan'ın üçer şampiyonluğu var

2000'li yıllara girildiğinde Rus ekolünün hegemonyasını kıran İtalya ve Sırbistan üçer şampiyonluk elde etti. Söz konusu dönemde Polonya'nın da 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Organizasyonun son şampiyonu İtalya (2021), öncesinde 2007 ve 2009'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

2011'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Sırbistan, 2017 ve 2019'da da zirvenin sahibi oldu. Polonya da 2003 ve 2005'te şampiyonluğa adını yazdırdı.

Voleybolun Avrupa şampiyonları

Doğu Almanya'nın (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) 2, Bulgaristan, Hollanda ve Çekoslovakya'nın birer şampiyonluğunun bulunduğu Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yıllara göre şampiyonlar şöyle: